Печерський районний суд Києва в четвер, 8 липня, протягом майже 13 годин розглядав продовження запобіжного заходу народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку.

Трансляція засідання здійснювалася на YouTube-каналі “Судова влада”.

Як відомо, у травні Печерський суд відправив Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діє до 9 липня.

Відтак, сьогодні суд розглядав клопотання про його продовження ще на два місяці.

Засідання розпочалося орієнтовно о 9:30 і завершилося після 22:00.

У залі суду сьогодні були присутні сам Медведчук, його адвокати і прокурори.

На початку засідання захисники нардепа оголосили клопотання про відвід слідчого судді Сергія Вовка.

Адвокати стверджували, що сторона обвинувачення навмисно зробила так, щоб справу розглядав саме цей суддя (тобто справа не розподілялася за допомогою автоматизованої системи). Після перерви у відводі судді було відмовлено.

Також захисники Медведчука спробували заявити відвід прокурору Руслану Іжуку “з підстав його упередженості та особистої зацікавленості в результатах кримінального провадження”. Це клопотання суд також відхилив.

Загалом на початку засідання протягом не однієї години адвокати заявляли різноманітні клопотання, і суд не міг розпочати розгляд власне продовження запобіжного заходу.

Частина клопотань стосувалася перенесення засідання під різними приводами (наприклад, під приводом того, що захист добивається перенесення розгляду з Печерського до Шевченківського районного суду Києва). Приблизно після 17:00 було заявлено клопотання “про перенесення засідання на завтра у зв’язку із закінченням робочого дня”.

Також адвокати просили суд оголосити тригодинну перерву в засіданні для того, щоб Медведчук зміг поїхати додому пообідати. Вони аргументували це клопотання тим, що минуло 5 годин від початку засідання, а Медведчук начебто може поїсти лише вдома, оскільки судом на нього покладені процесуальні обов’язки (у рамках домашнього арешту).

Крім того, захисники клопотали про допит свідків – нардепів від “ОПЗЖ”: Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Василя Німченка та Юрія Загороднього.

Обвинувачення при цьому заявляло, що таким чином адвокати затягують розгляд (скидалося на те, що адвокати Медведчука обрали тактику затягування часу при розгляді подовження йому запобіжного заходу).

Прокурори закликали суд продовжити Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 вересня 2021 року (тобто на два місяці).

Вони аргументували цю вимогу продовженням терміну досудового розслідування у справі Медведчука до 11 листопада, а також необхідністю “проведення великої кількості слідчо-розшукових дії” (допитів свідків, судових експертиз тощо).

Адвокати Медведчука наполягали на відсутності “ризиків” (зокрема ризику впливу Медведчука “на інших учасників кримінального провадження”). Захист закликав суд відмовити в задоволенні клопотання про продовження домашнього арешту.

Сам Медведчук під час виступу заявив про “незаконне кримінальне переслідування”.

Після заслуховування всіх сторін суддя Вовк оголосив, що йде до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Вердикт буде оголошено у п’ятницю, 9 липня, о 8:30.

Тобто уже завтра стане відомо, чи продовжив суд домашній арешт Медведчуку.

Нагадаємо, Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій Росією території Криму.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України.

Що відомо про підозру Медведчуку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.