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27 листопада

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Судове засідання по справі нападу на знімальну групу «Схем»

У понеділок, 29 листопада о 15:00 у Голосіївському районному суді міста Києва відбудеться перше засідання по справі щодо нападу на знімальну групу "Схем" в "Укрексімбанку".

Понеділок, 29 листопада 2021, 00:32

Про це повідомила журналістка “Схем” Наталія Седлецька у Facebook.

Седлецька зазначила, що обвинувачені — колишній голова правління банку Євген Мецгер, а також Ігор Тельбізов, Володимир Пікалов, Олег Осіпов. Нагадаємо, що Тельбізова та Осіпова звільнили із займаних посад, а Мецгер самостійно написав заяву на звільнення. 

Потерпілі — оператор Олександр Мазур і журналіст Кирило Овсяний. Адвокат “Схем” – Анатолій Попов. Суддя — Микола Дідик.

Напад на “Схеми”

На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора  Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

Напад стався після того, як пролунало запитання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцеві з тимчасово окупованої території України, що контролюється російськими бойовиками.

В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення  до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.

  • 8 жовтня голові правління “Укрексімбанку” повідомили про нову підозру. Тепер йому інкримінують перешкоджання діяльності журналістів та незаконне утримання людей.
Теги: напад на журналіста, Схеми, Укрексімбанк

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