Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті бренду.
“Спільнота темношкірих надихала та підтримувала Supreme з першого дня. Цього тижня ми пожертвуємо 500 тисяч доларів, розподіливши їх між Black Lives Matter, Equal Justice Initiative, Campaign Zero і Black Futures Lab. Ми солідарні з боротьбою за справедливість і рівність та будемо продовжувати інвестувати в спільноту”, — йдеться в повідомленні бренду.
Зазначені організації займаються боротьбою з масовими тюремними ув’язненнями та надмірним покаранням, расовою та економічною несправедливістю та поліцейським насильством в США.
Раніше повідомлялося, що популярний порносайт Pornhub на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда вирішив пожертвувати $100 тисяч на боротьбу за рівність і правозахисну діяльність.
Шведська компанія H&M має намір пожертвувати 500 тисяч доларів організаціям, які займаються боротьбою з расизмом.
Компанія Facebook вирішила пожертвувати $10 млн на боротьбу з расизмом.
Канадський співак ефіопського походження The Weeknd на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда пожертвував $400 тисяч доларів на боротьбу з расизмом.
- Напередодні у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.