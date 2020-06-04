Американський стрітвер-бренд Supreme має намір пожертвувати $0,5 млн ряду організацій, діяльність яких пов'язана з боротьбою з расизмом і поліцейським насильством.

Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті бренду.

“Спільнота темношкірих надихала та підтримувала Supreme з першого дня. Цього тижня ми пожертвуємо 500 тисяч доларів, розподіливши їх між Black Lives Matter, Equal Justice Initiative, Campaign Zero і Black Futures Lab. Ми солідарні з боротьбою за справедливість і рівність та будемо продовжувати інвестувати в спільноту”, — йдеться в повідомленні бренду.

Зазначені організації займаються боротьбою з масовими тюремними ув’язненнями та надмірним покаранням, расовою та економічною несправедливістю та поліцейським насильством в США.

Раніше повідомлялося, що популярний порносайт Pornhub на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда вирішив пожертвувати $100 тисяч на боротьбу за рівність і правозахисну діяльність.

Шведська компанія H&M має намір пожертвувати 500 тисяч доларів організаціям, які займаються боротьбою з расизмом.

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