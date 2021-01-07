Трамп обіцяє мирну передачу влади Байдену

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Не дивлячись на те, що я повністю не згоден з результатами виборів, і факти підтверджують мене (президентом, – ред.), проте, 20 січня буде організований перехідний період”, – йдеться в заяві Трампа.

При цьому Трамп вважає своє президентство найвеличнішим в історії США.

“Я завжди говорив, що ми продовжимо нашу боротьбу за те, щоб враховувалися тільки законні голоси. Хоча це означає кінець найвеличнішого першого президентського терміну в історії, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб знову зробити Америку великою”, – сказав Трамп.

Нагадаємо, що Конгрес офіційно підтвердив перемогу Джо Байдена над президентом Трампом.

6 січня у Вашингтоні почався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.