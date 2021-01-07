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Трамп обіцяє мирну передачу влади Байдену

Президент Дональд Трамп пообіцяв мирну передачу влади обраному президенту Джо Байдену.

Четвер, 7 січня 2021, 12:08

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Не дивлячись на те, що я повністю не згоден з результатами виборів, і факти підтверджують мене (президентом, – ред.), проте, 20 січня буде організований перехідний період”, – йдеться в заяві Трампа.

Tasos Katopodis/Getty Images

При цьому Трамп вважає своє президентство найвеличнішим в історії США.

“Я завжди говорив, що ми продовжимо нашу боротьбу за те, щоб враховувалися тільки законні голоси. Хоча це означає кінець найвеличнішого першого президентського терміну в історії, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб знову зробити Америку великою”, – сказав Трамп.

Нагадаємо, що Конгрес офіційно підтвердив перемогу Джо Байдена над президентом Трампом.

6 січня у Вашингтоні почався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп

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