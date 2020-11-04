Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори в хиткому штаті Айова, отримавши шість голосів виборників.

Про це свідчать дані телеканалу Fox News.

Хиткі – американські штати, в яких немає закономірності щодо того, як голосують виборці.

Так, на виборах в 2008 і 2012 році в Айові голосували за демократа Барака Обаму.

Але в 2016 році жителі Айови підтримали республіканця Трампа.

У 2020 році за Трампа проголосували 53,2% виборців Айови, а за демократа Джо Байдена – 45%.

Щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів виборників.

Загальна картина виглядає так:

Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляли бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала дві кімнати.

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.