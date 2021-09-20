Нардепи з фракції партії "Голос" кілька місяців пропонували заслухати на засіданні парламентської ТСК щодо "вагнерівців" колишнього очільника розвідки Василя Бурбу, а коли до цього дійшло, засідання перервали за рішенням голови комісії.

Про це заявив депутат з фракції “Голосу” Андрій Осадчук.

Як сповіщалося, 14 вересня колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба з’явився на засідання ТСК щодо “вагнерівців”. Утім засідання не відбулося — начебто не було кворуму. Засідання було перенесено на понеділок, 20 вересня.

Осадчук зазначив, що члени ТСК (передусім представники “Слуги народу”) намагалися не допустити нардепів на засідання, а потім в їх присутності почали заслуховувати Бурбу.

“Подивився особисто сьогодні, як розслідується справа “вагнерівців” в ТСК. Спочатку годину обговорювали, чи має право ТСК позбавляти нардепів прав, визначених законом. Потім всупереч здоровому глузду, Конституції та законам України проголосували про недопуск депутатів. Нардепи залишились. Після цього всупереч вже своєму здоровому глузду почали заслуховувати генерала Бурбу в присутності тих, кого ніби вирішили не допускати. Як тільки генерал дійшов до найцікавішого – оголосили перерву на 10 хвилин. Потім одноосібним рішенням голови перерву продовжили “до завершення погоджувальної ради”. Далі ніби погодились продовжити о 13:20. Потім, як з‘ясувалося, одноосібним рішенням Голови ТСК перерву продовжили на невизначений термін. Зал засідань закрили та опечатали”, — розповів нардеп.

Те, що відбулося під час засідання, він назвав “епічною втечею” від основного свідка.

“Подобається це комусь чи ні, але сьогодні був факт епічної втечі “слуг” від основного свідка – Бурби, ексглави ГУР, саме якого “Голос” пропонував заслухати вже декілька останніх місяців”, — заявив він.

Раніше народний депутат з фракції “Європейської Солідарності” Микола Княжицький повідомив, що голова ТСК, депутатка від “СН” Мар’яна Безугла перервала Василя Бурбу, коли той міг оприлюднити відомості про роль вищого керівництва держави у зриві спецоперації щодо “вагнерівців”.

Роль Бурби

Нагадаємо, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов повідомляв, що 24 липня минулого року заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо “вагнерівців” в Офісі президента. Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

За інформацією журналіста, на нараді з президентом 3 серпня Бурба заявив, що операція провалена через зраду і вимагав перевірити всіх, хто був присутній, на поліграфі. Вже 5 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Бурби.

У лютому з’явилася інформація, що Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли його державної охорони.

Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Про це ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.