Турецькій армії потрібно всього кілька днів, щоб бути готовою до наземного вторгнення в північну Сирію, і таке рішення може бути прийнято на засіданні кабінету міністрів 28 листопада, повідомили турецькі офіційні особи.

Про це інформує Reuters.

Гаубиці з Туреччини протягом тижня вражали цілі курдських YPG, а військові літаки завдавали авіаударів.

Ескалація сталася після смертоносного теракту в Стамбулі два тижні тому, в якому Анкара звинуватила ополчення YPG. YPG заперечує свою причетність до вибухів і часом відповідає на транскордонні напади мінометним обстрілом.

“Збройним силам Туреччини потрібно лише кілька днів, щоб стати майже повністю готовими”, — зазначив один високопосадовець, додавши, що союзники Туреччини, сирійські повстанці були готові до такої операції лише через кілька днів після вибуху в Стамбулі 13 листопада.

Все залежить лише від слова президента, пояснив він.

Туреччина раніше розпочала військові вторгнення в Сирію проти YPG, вважаючи її крилом забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина, Сполучені Штати та Європейський Союз вважають терористичним угрупованням.

РПК також заперечує здійснення теракту в Стамбулі, під час якого шестеро осіб загинули на жвавому пішохідному проспекті.

Президент Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розпочне сухопутну операцію, коли це буде зручно, щоб захистити свій південний кордон.

Інший турецький посадовець констатував, що всі підготовчі роботи завершено. Тепер це політичне рішення.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив своєму російському колезі під час телефонної розмови 24 листопада, що Анкара продовжить реагувати на атаки з північної Сирії після того, як РФ наполегливо попросила Туреччину утриматися від повномасштабного наступу на Сирію.

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ не виконує взятих на себе зобов’язань у межах угоди з Туреччиною щодо безпеки в Сирії, укладеної в Сочі у 2019 році.

20 листопада Туреччина завдала ударів по базах курдів у Сирії та в Іраку. Міністерство оборони країни назвало це початком “антитерористичної повітряної операції”.

13 листопада у Туреччині на популярній пішохідній вулиці Істікляль пролунав вибух. Місце інциденту розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

Внаслідок вибуху загинуло шість осіб та 81 осіб отримали поранення. У реанімації перебувало п’ятеро людей, двоє з них – у важкому стані.

14 листопада у Туреччині затримано особу, яка скоїла теракт на проспекті Істікляль в Стамбулі. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, виконавцями теракту стали “терористична організація PKK/PYD (Робітнича партія Курдистану/партія “Демократичний союз” – ред.)”.