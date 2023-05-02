У Білому домі привітали коментарі спікера Палати представників США Маккарті на підтримку допомоги Україні

2 травня у Білому домі висловили рідкісну похвалу спікеру Палати представників республіканцю Кевіну Маккарті після того, як він рішуче відповів російському журналісту, що підтримує допомогу Україні, перелічивши звірства Росії в результаті повномасштабного вторгнення.

Про це інформує CNN.

Під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр оцінила відповідь Маккарті російському репортеру, котрий запитав, чи зміниться позиція США щодо надсилання постачань і допомоги Україні.

Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується з життєво важливим продовженням підтримки Україну. Як ми бачили, було приємно чути, як він відкидає пропаганду, яку розповсюджують російські державні ЗМІ”.

Жан-П’єр акцентувала, що “широка двопартійна підтримка України, яку ми бачили в Конгресі, була критично важливою для цих зусиль, і ми погоджуємося, що важливо, щоб ця підтримка продовжувалася. І ми раді почути це від спікера Маккарті”.

Своєю чергою, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що “Спікер поставив на місце російського журналіста і змусив його замовчати”. Маккарті нагадав усім про свою стабільну підтримку допомоги для України та про “зобов’язання республіканців допомогти нашим друзям перемогти”, мовиться у заяві Макконнелла.

Нагадаємо, 1 травня спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті дав рішучу відповідь російському журналісту, котрий висловив припущення про “можливе скорочення військової допомоги” Україні найближчим часом. Маккарті запевнив у продовженні підтримки України.

Маккарті перепитав росіянина, чи правильно він зрозумів запитання через незрозумілу вимову журналіста. Та одразу наголосив, що США продовжуватимуть надавати допомогу Україні, виступаючи проти військової агресії РФ.