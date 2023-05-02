У Білому домі привітали коментарі спікера Палати представників США Маккарті на підтримку допомоги Україні

Про це інформує CNN.
Під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр оцінила відповідь Маккарті російському репортеру, котрий запитав, чи зміниться позиція США щодо надсилання постачань і допомоги Україні.
Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується з життєво важливим продовженням підтримки Україну. Як ми бачили, було приємно чути, як він відкидає пропаганду, яку розповсюджують російські державні ЗМІ”.
Жан-П’єр акцентувала, що “широка двопартійна підтримка України, яку ми бачили в Конгресі, була критично важливою для цих зусиль, і ми погоджуємося, що важливо, щоб ця підтримка продовжувалася. І ми раді почути це від спікера Маккарті”.
Своєю чергою, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що “Спікер поставив на місце російського журналіста і змусив його замовчати”. Маккарті нагадав усім про свою стабільну підтримку допомоги для України та про “зобов’язання республіканців допомогти нашим друзям перемогти”, мовиться у заяві Макконнелла.
Нагадаємо, 1 травня спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті дав рішучу відповідь російському журналісту, котрий висловив припущення про “можливе скорочення військової допомоги” Україні найближчим часом. Маккарті запевнив у продовженні підтримки України.
Маккарті перепитав росіянина, чи правильно він зрозумів запитання через незрозумілу вимову журналіста. Та одразу наголосив, що США продовжуватимуть надавати допомогу Україні, виступаючи проти військової агресії РФ.
Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей “, – заявив спікер Палати представників.
Представник республіканців також запевнив, що підтримка України Сполученими Штатами триватиме і надалі.
Водночас Маккарті наголосив, що не вважає дії країни-агресора правильними і зазначив, що російські війська мають залишити територію України. Республіканець переконаний, що решта світу бачить “що є справедливістю”.
Зауважимо, 18 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу.
9 квітня голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що найкращим способом стримування китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Тайваню буде приклад поразки Росії у війні проти України.
Нещодавно представники Республіканської партії США надіслали листа президенту Джо Байдену, закликаючи адміністрацію надати Україні касетні боєприпаси подвійного призначення, такі як покращені звичайні боєприпаси (DPICM).
Окрім цього, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс назвав російського президента Володимира Путіна “воєнним злочинцем”, якого слід притягнути до відповідальності за його варварське вторгнення в Україну. Раніше ДеСантіс називав війну “територіальною суперечкою”.
- Конгресмен-демократ, співголова українського конгресового кокусу Майк Квіглі переконаний, що “напівзаходами війну не виграти”, тож виступає за надання Україні усієї необхідної воєнної допомоги, зокрема сучасних винищувачів.
- Президент США Джо Байден переконаний, що російський лідер Володимир Путін “вже втратив Україну”.
- За оцінками Білого дому, за минулі п’ять місяців боїв в Україні Росія зазнала 100 000 втрат серед особового складу. Також розвідка зазначає про сотні одиниць знищеної російської техніки.