У Білорусі двох членів створеної опозицією Координаційної ради для мирної передачі влади в країні засудили до 10 діб арешту.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”.

Так, 10 діб адміністративного арешту отримав член президії Координаційної ради, представник страйкому Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський.

Також заарештована на 10 діб Ольга Ковалькова – довірена особа екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Ковалькова і Дилевський були затримані в понеділок вдень в районі Мінського тракторного заводу. Вони приїхали туди, щоб обговорити з робочими ситуацію на підприємстві, де проходять страйки через результати президентських виборів у країні.

Силовики розцінили їхні дії як організацію несанкціонованого заходу.

Сама Світлана Тихановська звернулася до білоруських силовиків із вимогою звільнити Ковалькову і Дилевського.

“Я закликаю правоохоронців невідкладно припинити тиск на членів Координаційної ради та звільнити Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Не пробуйте залякати нас і самі не бійтеся йти на відкритий діалог із народом, до якого закликає Координаційна рада!.. Жодні репресії не будуть прийняті нашим суспільством. Жодні спроби утримання влади не допоможуть уникнути відповідальності за репресії”, – йдеться у зверненні Тихановської, яке цитує “Інтерфакс-Захід”.

Вона наголосила, що “Координаційна рада виступає за врегулювання політичної кризи в Білорусі шляхом переговорів і проведення нових чесних виборів”.

Варто відзначити, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.