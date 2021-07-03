У Великій Британії ведуча телешоу "Good Morning Britain" ("Доброго ранку, Британіє") Кейт Гарравей порівняла мапу України на формі нашої збірної з футболу на Євро-2020 з брудною плямою.

Про це поінформувало британське видання Daily Star, опублікувавши відео цього моменту.

Інцидент трапився в п’ятницю, 2 липня. Ведуча зробила образливу заяву щодо форми збірної України в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка.

Дипломата запросили до студії, аби обговорити чвертьфінальний матч Євро-2020 між збірними України та Англії.

Пристайко зазначив, що українська збірна вперше в історії дійшла так далеко на “Євро”. Він наголосив, що українці дуже схвильовані, і сьогодні за свою збірну будуть вболівати мільйони людей як в Україні, так і за кордоном.

Посол також заявив, що українська збірна має сильних гравців.

Після цього ведуча Гарравей дозволила собі некоректну й образливу заяву щодо форми збірної України.

Вона взяла в руки футболку української збірної, розгорнула її, після чого заявила наступне:

“У мене тут є футболка. Я не змогла змусити себе її вдягнути. Я не знаю, чи можете ви бачити, але тут є мапа… Її важко побачити. Це схоже на футболку, яку мій син підіймає з підлоги і думає, що вона не така вже й брудна. Це трохи схоже на пляму”.

Після цього інший телеведучий розсміявся та звернувся до Гарравей зі словами: “Спокійно, спокійно”.

Гарравей також звернула увагу на те, що мапа на футболці включає незаконно окупований Крим (ведуча назвала півострів “спірною територією”).

Варто зазначити, що Пристайко ніяк не відреагував на слова про “пляму”. Водночас посол нагадав, що Крим є частиною України.

На запитання ведучої, чи є це (карта з Кримом, – ред.) політичною заявою, Пристайко наголосив:

“Думаю, це просто мапа України. Це те, як вона виглядає та міжнародно визнається. Крим ㅡ це Україна, попри те, що росіяни думають… Але це не про політику, це про об’єднану Україну”.

Варто зазначити, що уривок з цього етеру “Good Morning Britain” з українським послом також оприлюднили на Twitter-сторінці програми. Проте відео переривається на запитанні ведучої про форму збірної України.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday. Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won’t be an easy game. Follow all the action on @ITV 👉 https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL — Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021

Під цим постом користувачі Мережі залишають багато обурливих коментарів з приводу некоректної та грубої заяви ведучої.

Користувачі пишуть наступне: “Дуже грубо щодо пана Пристайка, дуже нешанобливо щодо української нації Україна і в цілому дуже непрофесійно”; “Чи могли б ви уявити галас, якби Морган сказав українському послу, що його країна виглядає як пляма на сорочці?”; “Не здивуюся, якщо Україна попросить прем’єрміністра принести офіційні вибачення за її коментарі, що ображають Україну, її збірну та форму”; “Абсолютно жахливе та нешанобливе інтерв’ю, коментар про футболку був непрофесійним!”; “Британці беруть стільки грошей від Росії, що Британія здається схожою на пляму”; “Це так ніяково. Від імені збірної Англії та всіх англійців я приношу вибачення за цих двох кретинів, вони взагалі нічого не знають про футбол – удачі, Україно, і багато привітань з тим, як добре ви просунулися у змаганнях”, тощо.

А дехто дорікнув Пристайку, що він ніяк не відреагував на зауваження ведучої про “брудну пляму”: