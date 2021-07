Про це поінформувало британське видання Daily Star, опублікувавши відео цього моменту.

Інцидент трапився в п’ятницю, 2 липня. Ведуча зробила образливу заяву щодо форми збірної України в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка.

Дипломата запросили до студії, аби обговорити чвертьфінальний матч Євро-2020 між збірними України та Англії.

Пристайко зазначив, що українська збірна вперше в історії дійшла так далеко на “Євро”. Він наголосив, що українці дуже схвильовані, і сьогодні за свою збірну будуть вболівати мільйони людей як в Україні, так і за кордоном.

Посол також заявив, що українська збірна має сильних гравців.

Після цього ведуча Гарравей дозволила собі некоректну й образливу заяву щодо форми збірної України.

Вона взяла в руки футболку української збірної, розгорнула її, після чого заявила наступне:

Після цього інший телеведучий розсміявся та звернувся до Гарравей зі словами: “Спокійно, спокійно”.

Гарравей також звернула увагу на те, що мапа на футболці включає незаконно окупований Крим (ведуча назвала півострів “спірною територією”).

Варто зазначити, що Пристайко ніяк не відреагував на слова про “пляму”. Водночас посол нагадав, що Крим є частиною України.

На запитання ведучої, чи є це (карта з Кримом, – ред.) політичною заявою, Пристайко наголосив:

“Думаю, це просто мапа України. Це те, як вона виглядає та міжнародно визнається. Крим ㅡ це Україна, попри те, що росіяни думають… Але це не про політику, це про об’єднану Україну”.

Варто зазначити, що уривок з цього етеру “Good Morning Britain” з українським послом також оприлюднили на Twitter-сторінці програми. Проте відео переривається на запитанні ведучої про форму збірної України.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.

Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won’t be an easy game.

Follow all the action on @ITV 👉 https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL

— Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021