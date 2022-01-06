Про це повідомляє Reuters
Вночі до міста підтягнули велику кількість військової техніки – дороги були заповнені військовими колонами.
Вчора країни ОДКБ (Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан) погодились відправити війська для придушення протестів: https://t.co/iZZu7RtlAP pic.twitter.com/4aNN8IHbuZ
— Букви (@Bykvu) January 6, 2022
Зараз там триває масштабна зачистка міста від протестувальників.
Трансляція подій: https://t.co/wlmRniwgeC pic.twitter.com/gyb3wIb3fl
— Букви (@Bykvu) January 6, 2022
Під час спроб штурму адміністративних будівель в найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати “ліквідовані десятки нападників”, повідомила зранку 6 січня офіційна представниця поліції Салтанат Азирбек.
Всього внаслідок сутичок у Казахстані постраждали понад тисячу людей. За даними місцевих ЗМІ госпіталізували 400 людей, 62 перебувають у реанімації.
У країні тимчасово призупинено роботу всіх банків. Про це в ефірі телеканалу “Хабар 24” повідомив офіційний представник Національного банку Казахстану Олжас Рамазанов.
За його словами, відповідне рішення спільно ухвалили Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку та Нацбанк. Причиною названо як проведення “контртерористичних” операцій та піклування про захист здоров’я та життя працівників фінансових організацій, так і тимчасові проблеми у роботі інтернету.
- Нагадаємо, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Нагадаємо, президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- Раніше повідомлялось, що у Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією. Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут.