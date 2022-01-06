Про це повідомляє Reuters

Вночі до міста підтягнули велику кількість військової техніки – дороги були заповнені військовими колонами.

 

Зараз там триває масштабна зачистка міста від протестувальників.

Під час спроб штурму адміністративних будівель в найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати “ліквідовані десятки нападників”, повідомила зранку 6 січня офіційна представниця поліції  Салтанат Азирбек.

Всього внаслідок сутичок у Казахстані постраждали понад тисячу людей. За даними місцевих ЗМІ госпіталізували 400 людей, 62 перебувають у реанімації.

У країні тимчасово призупинено роботу всіх банків. Про це в ефірі телеканалу “Хабар 24” повідомив офіційний представник Національного банку Казахстану Олжас Рамазанов.

За його словами, відповідне рішення спільно ухвалили Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку та Нацбанк. Причиною названо як проведення “контртерористичних” операцій та піклування про захист здоров’я та життя працівників фінансових організацій, так і тимчасові проблеми у роботі інтернету.

 

 