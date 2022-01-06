В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.

Про це повідомляє Reuters

Вночі до міста підтягнули велику кількість військової техніки – дороги були заповнені військовими колонами.

Вчора країни ОДКБ (Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан) погодились відправити війська для придушення протестів: https://t.co/iZZu7RtlAP pic.twitter.com/4aNN8IHbuZ — Букви (@Bykvu) January 6, 2022

Зараз там триває масштабна зачистка міста від протестувальників.

Під час спроб штурму адміністративних будівель в найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати “ліквідовані десятки нападників”, повідомила зранку 6 січня офіційна представниця поліції Салтанат Азирбек.

Всього внаслідок сутичок у Казахстані постраждали понад тисячу людей. За даними місцевих ЗМІ госпіталізували 400 людей, 62 перебувають у реанімації.

У країні тимчасово призупинено роботу всіх банків. Про це в ефірі телеканалу “Хабар 24” повідомив офіційний представник Національного банку Казахстану Олжас Рамазанов.

За його словами, відповідне рішення спільно ухвалили Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку та Нацбанк. Причиною названо як проведення “контртерористичних” операцій та піклування про захист здоров’я та життя працівників фінансових організацій, так і тимчасові проблеми у роботі інтернету.