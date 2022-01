Про це повідомляє організація з контролю кібербезпеки та управління Інтернетом NetBlocks.

Дані NetBlocks підтвердили значні збої в роботі Інтернету в Казахстані з вечора у вівторок, 4 січня 2022 року, а в середу вдень переросли в відключення національного зв’язку.

Збої відбуваються на тлі посилення протестів проти раптового підвищення цін на енергоносії, які почалися на вихідних у західному місті Жанаозен. Початковий інцидент вплинув на мобільні послуги та деякі фіксовані лінії, тоді як відключення зачіпає майже всі підключення.

Також читайте: У Казахстані з 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2 – 2,5 раза. Протести через ціни переросли в антирежимні. #Букви збирають перебіг подій за хронологічним порядком.

Ці збої впливають на підключення на мережевому рівні, і, як правило, їх не можна обійти за допомогою VPN.

Казахстан має історію обмежень в Інтернеті для контролю протестів, причому попередні загальнонаціональні обмеження комунікації задокументовані NetBlocks під час виборів та Дня Перемоги в країні.

⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.

The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.

📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v

— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022