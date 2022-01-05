Про це повідомляє організація з контролю кібербезпеки та управління Інтернетом NetBlocks.
Дані NetBlocks підтвердили значні збої в роботі Інтернету в Казахстані з вечора у вівторок, 4 січня 2022 року, а в середу вдень переросли в відключення національного зв’язку.
Збої відбуваються на тлі посилення протестів проти раптового підвищення цін на енергоносії, які почалися на вихідних у західному місті Жанаозен. Початковий інцидент вплинув на мобільні послуги та деякі фіксовані лінії, тоді як відключення зачіпає майже всі підключення.
Також читайте: У Казахстані з 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2 – 2,5 раза. Протести через ціни переросли в антирежимні. #Букви збирають перебіг подій за хронологічним порядком.
Ці збої впливають на підключення на мережевому рівні, і, як правило, їх не можна обійти за допомогою VPN.
Казахстан має історію обмежень в Інтернеті для контролю протестів, причому попередні загальнонаціональні обмеження комунікації задокументовані NetBlocks під час виборів та Дня Перемоги в країні.
Підтверджено: #Казахстан зараз перебуває у розпалі загальнонаціонального відключення інтернету після дня збоїв у мобільному інтернеті та часткових обмежень. Інцидент, ймовірно, серйозно обмежить висвітлення ескалації антиурядових протестів”, — зазначає NetBlocks у Twitter.
⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.
The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.
📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v
— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022
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Масовими акції виявилися також в Атирау, де на вулиці вийшли понад п’ять тисяч осіб. На протести зібралися і жителі Шимкента, Талдикоргана, Кизилорди. У Караганді присутні говорили, що уряд має піти у відставку, а вибори мають відбуватися справедливо, оскільки за останні 30 років нічого не змінилось.
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