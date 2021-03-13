Про це повідомляє газета Aftenposten.
У норвезькому агентстві з лікарських засобів зазначили, що наразі немає доказів того, що утворення тромбів спровокувала саме вакцина компанії AstraZeneca.
“Сьогодні, 13 березня, ми отримали три повідомлення про серйозні випадки утворення тромбів у трьох молодих людей, які отримали вакцину AstraZeneca. Вони проходять лікування у стаціонарі”, – зазначив представник Норвезького інституту охорони здоров’я.
Стан хворих наразі стабільний. Вони знаходяться під наглядом лікарів.
Нагадаємо, що низка країн світу заявила про тимчасове припинення використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca через побічний ефект, що призводить до смертельних наслідків. Однак компанія заперечує зв’язок між своєю вакциною та цією реакцією.
- У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- Останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
- Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.