Трьох норвезьких медиків госпіталізували з тромбами після того, як вони отримали щеплення вакциною AstraZeneca.

Про це повідомляє газета Aftenposten.

У норвезькому агентстві з лікарських засобів зазначили, що наразі немає доказів того, що утворення тромбів спровокувала саме вакцина компанії AstraZeneca.

“Сьогодні, 13 березня, ми отримали три повідомлення про серйозні випадки утворення тромбів у трьох молодих людей, які отримали вакцину AstraZeneca. Вони проходять лікування у стаціонарі”, – зазначив представник Норвезького інституту охорони здоров’я.

Стан хворих наразі стабільний. Вони знаходяться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що низка країн світу заявила про тимчасове припинення використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca через побічний ефект, що призводить до смертельних наслідків. Однак компанія заперечує зв’язок між своєю вакциною та цією реакцією.