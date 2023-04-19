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У Пентагоні повідомили строки очікування висновків щодо витоку секретних даних

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх запевнила, що перші висновки стосовно оприлюднених в соціальних мережах надсекретних розвідувальних даних США будуть представлені через 44 дні.

Середа, 19 квітня 2023, 15:33
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Про це інформує пресслужба Міноборони США.

Відтак, за словами Сінгх, після завершення розслідування висновки будуть представлені міністру оборони США Ллойду Остіну. Крім того, главі Міноборони запропонують рекомендації стосовно поліпшення політики та процедур департаменту.

Сінгх відзначила, що міністерство досить серйозно ставиться до витоку секретних документів. Остін спільно з іншими високопосадовцями Пентагону “скликають щоденні наради з метою вивчення обсягу і масштабу “зливу” цих даних, а також для вжиття відповідних заходів, націлених на пом’якшення наслідків витоку”.

ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.

Додамо, попри те, що адміністрація президента США Джо Байдена переконана в мінімальній шкоді, яку міг нанести витік секретних документів Пентагону, це припущення буде підтверджене лише після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкен з колегами в межах саміту G7.

Варто зазначити, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.

Теги: висновки, витік даних, витік документів, Міноборони США, розвіддані, Сабріна Сінгх, секретні дані, США, Пентагон

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