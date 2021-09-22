Про це повідомляє американське видання Рolitico.
Перший законопроєкт в Сенат внесли в червні 2020 року. George Floyd Justice in Policing Act ухвалили в Палаті представників США. Там йдеться про значне зниження порогу “юридичного імунітету” поліціянтів, що дозволяє значно частіше судити їх. Також заборонено використовувати фізичні прийоми, схожі на той, через який помер Флойд.
У Сенаті робота над аналогічним законопроєктом стоїть на одній і тій же точці.
Під час засідання сенатор від Демократичної партії Корі Букер звинуватив республіканців у тому, що ті не хочуть підтримати законопроєкт про реформу поліції, хоча за неї виступав навіть їх лідер – 45-й американський лідер Дональд Трамп.
Після сьогоднішнього засідання прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що республіканці “відмовляються обговорювати ключові питання, які, за словами багатьох правоохоронців, потрібно вирішити негайно”.
До цього президент США Джо Байден називав вбивство Флойда “плямою на душі Америки” та закликав сенаторів підтримати законопроєкт, ухвалений Палатою представників.
“На жаль, республіканці в Сенаті не хочуть підтримати проведення скромних реформ, які підтримав навіть попередній президент, і відмовились будь-що робити, аби розв’язати руки правоохоронцям, які прагнуть реформувати поліцію”, – заявив Байден.
Представники Демократичної партії витратили майже 6 місяців на те, аби отримати 60 голосів “за” в Сенаті. Але переговори заблокували деякі республіканці, які стверджують, що потрібно доопрацювати такі пункти, як імунітет поліціянтів та правові доктрини.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.
- Ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.