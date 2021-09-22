Законодавці у Сенаті США не змогли домовитися про текст проєкту закону щодо реформи поліції. Його обіцяли ухвалити в роковини смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє американське видання Рolitico.

Перший законопроєкт в Сенат внесли в червні 2020 року. George Floyd Justice in Policing Act ухвалили в Палаті представників США. Там йдеться про значне зниження порогу “юридичного імунітету” поліціянтів, що дозволяє значно частіше судити їх. Також заборонено використовувати фізичні прийоми, схожі на той, через який помер Флойд.

У Сенаті робота над аналогічним законопроєктом стоїть на одній і тій же точці.

Під час засідання сенатор від Демократичної партії Корі Букер звинуватив республіканців у тому, що ті не хочуть підтримати законопроєкт про реформу поліції, хоча за неї виступав навіть їх лідер – 45-й американський лідер Дональд Трамп.

Після сьогоднішнього засідання прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що республіканці “відмовляються обговорювати ключові питання, які, за словами багатьох правоохоронців, потрібно вирішити негайно”.

До цього президент США Джо Байден називав вбивство Флойда “плямою на душі Америки” та закликав сенаторів підтримати законопроєкт, ухвалений Палатою представників.

“На жаль, республіканці в Сенаті не хочуть підтримати проведення скромних реформ, які підтримав навіть попередній президент, і відмовились будь-що робити, аби розв’язати руки правоохоронцям, які прагнуть реформувати поліцію”, – заявив Байден.

Представники Демократичної партії витратили майже 6 місяців на те, аби отримати 60 голосів “за” в Сенаті. Але переговори заблокували деякі республіканці, які стверджують, що потрібно доопрацювати такі пункти, як імунітет поліціянтів та правові доктрини.