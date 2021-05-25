В американському місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) родина темношкірого американця Джорджа Флойда й сотні інших людей вийшли на марш пам'яті до річниці його загибелі.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Як відомо, 25 травня 2020 року поліціянти затримали Джорджа Флойда. При затриманні один із поліціянтів застосував до нього задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. 46-річний Флойд неодноразово говорив, що не може дихати. Поліціянт утримував коліно на шиї чоловіка понад 8 хвилин, унаслідок чого той помер.

Смерть Флойда спричинила масові протести проти расизму та жорстокості поліції по всій країні та за її межами, а також активізацію руху Black Lives Matter (дослівно – “Життя чорних мають значення”).

У неділю члени сім’ї Флойда та сотні інших людей вийшли на марш пам’яті в Міннеаполісі.

Багато людей у натовпі несли плакати із портретами Флойда та інших темношкірих людей, котрі загинули від рук поліції.

Вони провели мітинг перед будівлею суду в центрі Міннеаполіса, де минулого місяця колишній офіцер поліції Дерек Шовін був визнаний винним у вбивстві Флойда, інформує агентство Associated Press. Вони скандували: “Немає справедливості, немає миру!” і “Назвіть його ім’я!”.

На заході були присутні губернатор штату Міннесота Тім Уолз та мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей.

“Це був довгий рік. Це був болісний рік. Мені і моїй родині було дуже неприємно, що наше життя змінилося в одну мить – я досі не знаю, чому”, – зазначила, виступаючи перед присутніми, сестра загиблого Бріджит Флойд.

Перед учасниками маршу також виступили адвокат родини Флойда – Бен Крамп і активіст, борець за права темношкірих, преподобний Ел Шарптон.

Шарптон закликав припинити расову нерівність у системі кримінального судочинства та вимагав “зняти коліно з наших ший”. Він також закликав Сенат США підтримати закон про реформу поліції імені вбитого Джорджа Флойда (раніше цей документ ухвалила Палата представників Конгресу США).

Ухвалення документа заборонило б на федеральному рівні застосування фіксуючих, задушувальних прийомів для шиї. Крім того, передбачено створення національної бази даних про неправомірні дії поліції.

“Джордж Флойд повинен увійти в історію не як людина з коліном на шиї, а як людина, котра розірвала ланцюг жорстокості і беззаконності поліції”, – наголосив Шарптон.

Варто зазначити, що марш у Міннеаполісі був лише одним із серії заходів, запланованих у США до річниці загибелі Джорджа Флойда.

Зокрема, в неділю в Нью-Йорку брат Флойда, Терренс, відвідав зібрання в Брукліні, організоване в пам’ять про загиблого. Він закликав присутніх не забувати Джорджа Флойда і жертв расистського насильства.

Заходи організовує Меморіальний фонд Джорджа Флойда – некомерційна організація, заснована братами і сестрами загиблого для боротьби з расовою нерівністю.