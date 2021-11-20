Суд присяжних у штаті Вісконсін визнав невинним за всіма пунктами 18-річного Кайла Ріттенхауса, якого звинувачували в умисному вбивстві двох людей та ще чотирьох злочинах під час заворушень у місті Кеноша у серпні 2020 року.

Про це повідомляє Associated Press та телеканал CNN.

У серпні 2020 року Ріттенхаус придбав гвинтівку і приїхав до Кеноша, де відбувалися протести та заворушення через поранення афроамериканця Джейкоба Блейка поліцейським. Він приєднався до групи чоловіків, які заявили, що вони захищають місто від мародерів.

Але пізніше внаслідок конфлікту з учасниками акції протесту Ріттенхаус застрелив двох демонстрантів — Джозефа Розенбаума та Ентоні Хубера, а також поранив третього — Гейджа Гросскройця.

Ріттенхаус заявив, що застосував зброю з метою самооборони. За його словами, Розенбаум намагався забрати у нього зброю, Хубер ударив її скейтбордом, а Гросскройц сам наставив на нього пістолет.

Хлопцю висунули п’ять обвинувачень, зокрема в умисному вбивстві першого ступеня. Колегія із 12 присяжних обговорювала вирок 3,5 дні й зрештою хлопця виправдали за всіма пунктами.

Коли у суді зачитували вирок по кожному обвинуваченню, Ріттенхаус, схоже, заплакав, а також впав на лавку біля столу та обіймався з адвокатом.

Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.