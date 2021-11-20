Про це повідомляє Associated Press та телеканал CNN.
У серпні 2020 року Ріттенхаус придбав гвинтівку і приїхав до Кеноша, де відбувалися протести та заворушення через поранення афроамериканця Джейкоба Блейка поліцейським. Він приєднався до групи чоловіків, які заявили, що вони захищають місто від мародерів.
Але пізніше внаслідок конфлікту з учасниками акції протесту Ріттенхаус застрелив двох демонстрантів — Джозефа Розенбаума та Ентоні Хубера, а також поранив третього — Гейджа Гросскройця.
Ріттенхаус заявив, що застосував зброю з метою самооборони. За його словами, Розенбаум намагався забрати у нього зброю, Хубер ударив її скейтбордом, а Гросскройц сам наставив на нього пістолет.
Хлопцю висунули п’ять обвинувачень, зокрема в умисному вбивстві першого ступеня. Колегія із 12 присяжних обговорювала вирок 3,5 дні й зрештою хлопця виправдали за всіма пунктами.
Коли у суді зачитували вирок по кожному обвинуваченню, Ріттенхаус, схоже, заплакав, а також впав на лавку біля столу та обіймався з адвокатом.
Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.
- Ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.