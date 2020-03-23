Україна та Іран узгодили алгоритм взаємодії для встановлення причин катастрофи літака біля Тегерану

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Уточнюється, що домовленості вдалося досягти в результаті зустрічі заступника глави МЗС Єгора Божко з послом Ірану Манучехром Мораді.

“Під час зустрічі обговорено питання, пов’язані з проведенням розслідування у справі збиття українського літака рейсу PS 752, зокрема, підтверджено необхідність здійснення невідкладної розшифровки чорних ящиків, а також узгоджений подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності”, – сказано в повідомленні.

Крім того, представники країн також обговорили можливу співпрацю в умовах пандемії нового атипового коронавірусу. При цьому була досягнута домовленість повернути додому іранських та українських громадян.