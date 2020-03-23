Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.
Уточнюється, що домовленості вдалося досягти в результаті зустрічі заступника глави МЗС Єгора Божко з послом Ірану Манучехром Мораді.
“Під час зустрічі обговорено питання, пов’язані з проведенням розслідування у справі збиття українського літака рейсу PS 752, зокрема, підтверджено необхідність здійснення невідкладної розшифровки чорних ящиків, а також узгоджений подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності”, – сказано в повідомленні.
Крім того, представники країн також обговорили можливу співпрацю в умовах пандемії нового атипового коронавірусу. При цьому була досягнута домовленість повернути додому іранських та українських громадян.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.