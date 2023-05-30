Україна має право «проектувати силу» за межі своїх кордонів – глава МЗС Великої Британії

Джерело: SkyNews
Відповідаючи на запитання про сьогоднішню ранкову атаку безпілотника на Москву та про те, чи має Україна право атакувати територію Росії, міністр закордонних справ Великої Британії зазначив, що не буде спекулювати щодо характеру атаки.
Натомість він зауважив, що Київ має “законне право захищатися”.
Звичайно, країна має законне право робити це в межах своїх кордонів, але також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії проектувати силу в самій Україні”, – додав він, виступаючи на пресконференції в Естонія.
Клеверлі наголосив, що “законні військові цілі” за кордоном України є частиною її самооборони, та заявив, що Захід “має це визнати”.
Зранку 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Є влучання у дві багатоповерхівки.
У російському міноборони повідомили, що вранці столицю РФ атакували 8 БпЛА і всіх їх було знищено. Водночас Telegram-канал Baza повідомив, що російську столицю атакували 25 безпілотників, три з них поцілили у багатоповерхівки. Один БпЛА ніс вибухівку, однак після влучання вона не здетонувала.
У політичній партії президента РФ Володимира Путіна “Єдина Росія” прокоментували сьогоднішню атаку БПЛА на Москву зазначивши, що це “нова реальність”, яку “потрібно визнати”.
Натомість речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не буде коментувати ранкову атаку дронів по Москві.
- Російські військові проводять спроби наступальних дій на Куп’янському та Мар’їнському напрямках. На Бахмутському напрямку поки що спостерігається затишшя.
- Протягом минулої доби унаслідок російських обстрілів Харківщини поранень зазнали 12 осіб.
- Вночі 30 травня російські окупаційні війська втретє за добу атакували Київ. По столиці було випущено десяток БпЛА. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви.
- Уночі 30 травня, під час чергової масштабної атаки України БпЛА, силами та засобами ППО знищено майже три десятки ворожих дронів.