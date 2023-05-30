Україна має право «проектувати силу» за межі своїх кордонів – глава МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має "законне право" захищатися і може "проектувати силу" за межі своїх кордонів.

Джерело: SkyNews

Відповідаючи на запитання про сьогоднішню ранкову атаку безпілотника на Москву та про те, чи має Україна право атакувати територію Росії, міністр закордонних справ Великої Британії зазначив, що не буде спекулювати щодо характеру атаки.

Натомість він зауважив, що Київ має “законне право захищатися”.

Звичайно, країна має законне право робити це в межах своїх кордонів, але також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії проектувати силу в самій Україні”, – додав він, виступаючи на пресконференції в Естонія.

Клеверлі наголосив, що “законні військові цілі” за кордоном України є частиною її самооборони, та заявив, що Захід “має це визнати”.

Зранку 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Є влучання у дві багатоповерхівки.