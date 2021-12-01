Керівник центрального штабу партії “Європейська Солідарність” Олександр Турчинов під час мітингу на Майдані заявив про корупцію та авторитаризм діючої влади в Україні.

Відповідну заяву він зробив під час мітингу на Майдані, передають #Букви.

Спочатку Турчинов підтримав журналіста Юрія Бутусова, проти якого відкрито кримінальне провадження.

“Подякуємо мужньому українському журналісту Юрію Бутусову за цікавий виступ. Якби всі були такі журналісти як Юрій, то в Україні панувала б правда. На жаль, зараз панує “заказуха”. Зараз панує брехня, зараз панує приниження людської гідності. Ганьба”, – сказав він.

Потім він розповів про те, як повертається цензура та брехня через 8 років після Революції Гідності.

“Під час Революції Гідності на Майдані ми вимагали не допустити приєднання України до російської імперії. Ми виступали проти зради, проти авторитаризму та узурпації влади, цензури та фальшування виборів, проти застосування силових структур, яких примушували боротися з опозицією і політичними опонентами. Пройшло 8 років і в Україну знову повертається цензура, панування брехні, використання силових структур проти політичних опонентів, повертається брехливе та несправедливе правосуддя”, – заявив Турчинов.

Також екссекретар РНБО порівняв Президента Володимира Зеленського з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем.

“Зеленський і його влада як губка всмоктує в себе все найгірше, що було в режиму Януковича. Вони навіть в дрібницях повторюють Януковича. Ви пам’ятаєте 1 грудня, щоб зайняти Майдан він почав тут монтувати новорічну ялинку. І зараз на Банковій з переляку вони почали монтувати ковзанку новорічну, що не дай боже опозиція прийде і подивиться їм в очі та примусить згадати хто вони є та ким вони були, та ким залишаються”, – наголосив він.

Олександр Турчинов також сказав, що потрібно не дозволити владі “перетворювати Україну на губернію Росії”.

“Всі чекали на сьогоднішній виступ Зеленського у ВРУ, всі сподівалися почути як президент розповідає як він буде захищати Україну від російської навали, як він буде посилювати оборону, безпеку держави, які заходи він буде зараз застосовувати, а почули тільки одну його пропозицію, тільки одне його бажання провести переговори з Путіним. Іти на договірняк з Путіним – це єдине, що запропонував в безпекових питаннях Зеленський сьогодні. Це приниження і ганьба. Ні – договірнякам з Путіним”, – повідомив Турчинов.

Не оминув він увагою й пресконференцію Зеленського та його висловлювання про так званий “державний переворот”

“Перлина цієї “пресухи” – це фейк про державний переворот. В голові Зеленського визрів державний переворот. І ви знаєте, дивишся на цю холуйську, лакейську владу, як вони почали тиражувати цей фейк і маячню. СБУ відкриває фактову справу. Друзі, вони виглядають як йолопи, вони принижують країну. Наші стратегічні партнери перестануть взагалі з ними спілкуватись”, – заявив він.

Також Турчинов сказав, що чинна влада – корумпована та авторитарна.

“Але я хочу вас запитати – а чи є загроза перевороту? Я скажу є. Ця загроза походить з вулиці Банкова. Тому що українці не голосували за тотальну корупцію. Українці не голосували за авторитаризм, який вони хочуть натягнути на свої слабкі плечі. Українці не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку вони хочуть просунути зараз через переговори з Путіним. Саме це є зрада. Саме це є приниження. Це є намагання державного перевороту. Вони беруть приклад з Путіна та хочуть тотально фальшувати вибори розуміючи, що їх рейтинги наближаються до нульової відмітки”, – сказав Турчинов.

За словами політика, потрібно достроково припинити повноваження Верховної Ради задля обрання нового, патріотичного складу.

“Я переконаний, що всі зараз проголосуємо за дострокове припинення повноважень цієї влади, і почати треба з Верховної Ради, і це можливо та навіть через референдум. Коли треба буде зібрати підписи – ми зберемо їх. Ми відправимо геть Верховну Раду й оберемо нову. Справжню, патріотичну, яка здатна сформувати уряд, який захистить країну”, – повідомив він.

Наприкінці Турчинов закликав всі патріотичні сили до єднання, щоб “навести лад в Україні”.