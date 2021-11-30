Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня "готуються якісь підвози" людей до Києва, для участі у “держперевороті”. Платити за участь “обіцяють” по тисячі гривень.

Таку інформацію він озвучив під час брифінгу у парламенті, повідомляють #Букви.

Також Корнієнко порадив журналістам 1 грудня дата “перевороту” – ред) приїжджати до парламенту раніше через можливе блокування проходів до будівлі парламенту.

“Чи варто готуватися? Я б радив вам приїжджати раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи. Ну, так – є така думка.

Хоча, коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень в день – то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безкоштовно – то це питання до “перевертачів”. Хоча, ну зараз погода дуже погана, може, треба і тисячу давати, щоб люди так спромоглися”, – сказав “віцеспікер”.

Інформацію про “ціну питання” Корнієнко отримав, начебто, від правоохоронців.