Таку інформацію він озвучив під час брифінгу у парламенті, повідомляють #Букви.

Також Корнієнко порадив журналістам 1 грудня дата “перевороту” – ред)  приїжджати до парламенту раніше через можливе блокування проходів до будівлі парламенту.

 “Чи варто готуватися? Я б радив вам приїжджати раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи. Ну, так – є така думка.

Хоча, коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень в день – то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безкоштовно – то це питання до “перевертачів”. Хоча, ну зараз погода дуже погана, може, треба і тисячу давати, щоб люди так спромоглися”,  – сказав “віцеспікер”.

Інформацію про “ціну питання” Корнієнко отримав, начебто,  від правоохоронців.

“До цих заяв треба ставитися серйозно, їх перевіряють. (…) Ми зі свого боку просто тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються і не завжди можуть артикулювати з якого приводу”, – зазначив перший заступник спікера парламенту