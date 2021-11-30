Таку інформацію він озвучив під час брифінгу у парламенті, повідомляють #Букви.
Також Корнієнко порадив журналістам 1 грудня дата “перевороту” – ред) приїжджати до парламенту раніше через можливе блокування проходів до будівлі парламенту.
“Чи варто готуватися? Я б радив вам приїжджати раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи. Ну, так – є така думка.
Хоча, коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень в день – то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безкоштовно – то це питання до “перевертачів”. Хоча, ну зараз погода дуже погана, може, треба і тисячу давати, щоб люди так спромоглися”, – сказав “віцеспікер”.
Інформацію про “ціну питання” Корнієнко отримав, начебто, від правоохоронців.
“До цих заяв треба ставитися серйозно, їх перевіряють. (…) Ми зі свого боку просто тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються і не завжди можуть артикулювати з якого приводу”, – зазначив перший заступник спікера парламенту
- А тим часом президент України Володимир Зеленський обіцяє платититисячу гривень, за вакцинацію.
- Нагадаємо, #Букви отримали коментар в одного з лідерів і голови Політради політичної партії “Демократична Сокира” Юрія Гудименка стосовно акції протесту, яка планується 1 грудня в Києві.
- Раніше Юрій Гудименко заявив, що Зеленський призначив на 1 грудня виступ у Верховній Раді, аби ввести “надзвичайний стан” з метою завадити масовим акціям.
- Під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до фінансування та підготовки державного перевороту за участі Росії, і переворот цей планується 1-2 грудня, що співпало з датою акції протесту, яку Юрій Гудименко анонсував 21 листопада.
- Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
- Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
- Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зреагував на висловлювання Президента Володимира Зеленського щодо державного перевороту.