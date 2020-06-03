Соціальна мережа Facebook заблокувала кілька груп, в яких користувачів закликали брати участь в акціях протестів в пам'ять про Джорджа Флойда, використовуючи при цьому зброю.

Про це повідомляє CNN.

Спочатку в Facebook тільки відстежували активність і обговорення в таких групах. Коли з’явилися заклики до насильства – групи заблокували.

Як правило, учасники таких груп закликали брати зброю на акції протестів, а також обговорювали – де її можна взяти і як доставити.

Тепер в Facebook розглядають заходи щодо учасників таких груп. Зокрема, це торкнеться групи American Guard, Proud Boys і “Солдати Одіна США” (це екстремістська група проти іммігрантів і біженців).

У ніч на 3 червня поліція Північної Кароліни заарештувала протестуючого з гвинтівкою AR. У нього також знайшли два магазини до гвинтівки та 30 набоїв.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.