Про це повідомляє CNN.

Спочатку в Facebook тільки відстежували активність і обговорення в таких групах. Коли з’явилися заклики до насильства – групи заблокували.

Як правило, учасники таких груп закликали брати зброю на акції протестів, а також обговорювали – де її можна взяти і як доставити.

Тепер в Facebook розглядають заходи щодо учасників таких груп. Зокрема, це торкнеться групи American Guard, Proud Boys і “Солдати Одіна США” (це екстремістська група проти іммігрантів і біженців).

У ніч на 3 червня поліція Північної Кароліни заарештувала протестуючого з гвинтівкою AR. У нього також знайшли два магазини до гвинтівки та 30 набоїв.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів  застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.

Теги: Флойд, Facebook

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