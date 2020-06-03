Про це повідомляє CNN.
Спочатку в Facebook тільки відстежували активність і обговорення в таких групах. Коли з’явилися заклики до насильства – групи заблокували.
Як правило, учасники таких груп закликали брати зброю на акції протестів, а також обговорювали – де її можна взяти і як доставити.
Тепер в Facebook розглядають заходи щодо учасників таких груп. Зокрема, це торкнеться групи American Guard, Proud Boys і “Солдати Одіна США” (це екстремістська група проти іммігрантів і біженців).
У ніч на 3 червня поліція Північної Кароліни заарештувала протестуючого з гвинтівкою AR. У нього також знайшли два магазини до гвинтівки та 30 набоїв.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.