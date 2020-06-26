Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, якою є основна версія слідства щодо причин вибуху у будинку на Позняках в Києві.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков інформував, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці — вибух газу та вибуховий пристрій.

Наразі, як повідомив заступник міністра Геращенко, основною версією правоохоронців є вибух газу, до якого могли призвести непрофесійні дії співробітників “Київміськгазу”.

“Основна версія, за якою працює прокуратура разом з поліцією — це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії “Київміськгаз”. Дійсно, за тиждень до цього страшного вибуху, який привів до 5 жертв, величезних проблем в житті мешканців цього будинку, були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на такі спеціальні трубочки, і були повідомлення мешканців і свідків, що був запах газу”, — сказав Геращенко.

За його словами, якщо буде достатньо підстав вважати, що вибух викликали дії співробітників “Київміськгазу”, то може бути поданий судовий позов для отримання мешканцями будинку компенсацій. Зараз жодній людині не було пред’явлено підозру.

Відео з 2:28:00

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.

Частину постраждалих мешканців багатоповерхівки на Позняках відселили в школу-інтернат.