У Нідерландах заявили, що український літак ймовірно збив Іран

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що український літак ймовірно був збитий іранськими ракетами.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

“Дійсно, дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами“, – сказав міністр на зустрічі з журналістами.

При цьому, відповідаючи на питання про санкції проти Ірану, Блок сказав, що це залежить від реакції держави.

“Це залежить від реакції Ірану на те, якими мають бути наступні кроки“, – сказав він.

Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.