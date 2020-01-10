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У Нідерландах заявили, що український літак ймовірно збив Іран

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що український літак ймовірно був збитий іранськими ракетами.

П’ятниця, 10 січня 2020, 19:54

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Дійсно, дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами, сказав міністр на зустрічі з журналістами.

При цьому, відповідаючи на питання про санкції проти Ірану, Блок сказав, що це залежить від реакції держави.

Це залежить від реакції Ірану на те, якими мають бути наступні кроки, сказав він.

Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.

Нагадаємо, незабаром  після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

  • Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
  • В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранською ракетою.
Теги: Нідерланди, авіакатастрофа, Іран, Україна, ракета

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