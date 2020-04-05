У Верховній Раді деякі фракції обговорюють можливість введення комендантської години, але не на вечір, а на весь день.

Про це заявила народний депутат від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

Політик заявила, що фракція “ЄС” не підтримує “маразматичні статті законів”, які дозволяють зловживання владою під виглядом боротьби з епідемією.

Вона вважає, що посилення повноважень МВС і поліції, штрафи і криміналізація порушень карантину, можуть призвести до узурпації влади в українських реаліях.

Геращенко наголосила на тому, що влада, що не зуміла забезпечити громадян засобами захисту та дезінфекції, переходить грань істерії і маразму.

“Найдешевша маска коштує 18 гривень. Міняти її треба щодві години. Очевидно, в місцях масового скупчення треба бути в масці. Але тепер за прохід вулицею без маски штраф. Метро і міський транспорт не працють. В супермаркет можна виїхати тільки на машині. Супермаркети працюють. Але влада заговорила про заборону користуватися і власним авто. З собакою вийти в брудний двір можна. З дитиною парком прийти в найближчу аптеку чи продуктовий – ні. Двом людям із симптомами короновірусу виходити в аптеку можна. Трьом здоровим – ні. В супермаркеті стояти в черзі можна. В сквері перетнутися з колегами в робочих справах – ні”, – зазначила Геращенко.

Вона нагадала, що за вивіз масок за кордон в умовах епідемії так ніхто і не покараний.

Геращенко зазначила, що деякі українці носять одноразові маски по три тижні.

Нардеп звернула увагу на те, що у Верховній Раді деякі фракції цілком серйозно обговорюють можливість ведення комендантської години.

“Не ввечері, а на цілий день. Так може тоді легше вже замурувати українців по хатам?”, – заявила вона.

Нардеп не виключає, що “ЄС” ініціюватиме зміни до статей законів, які сьогодні дозволяють зловживати владою під виглядом боротьби з епідемією.

Що відомо про карантинні заходи в Україні

З 6 квітня почнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без надягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд.

У Кабінеті Міністрів, своєю чергою , “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності.

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.