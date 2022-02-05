Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
Восьмий птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних Сил Генеральний штаб становить 86 тонн! З 22 січня 2022 року наші партнери з США відправили в Україну вже понад 650 тонн оборонної амуніції! Далі буде”, – наголосив Рєзніков.
Це вже восьма партія військової допомоги Україні, яку президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на суму понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.
Також в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Водночас обговорюється надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 25 січня прибув новий військовий вантаж із комплексами Javelin від США на суму $200 мільйонів.
- 28 січня стало відомо про четвертий літак, котрий доставив партію боєприпасів до України в межах військово-технічної допомоги з боку США.
- 3 лютого в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у межах військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.
- Вже 31 січня Україна отримала п’ятий вантаж воєнної допомоги зі США.
- Окрім цього, США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.