До України прибув ще один літак із військовою допомогою від США. Для Збройних Сил України надіслали 86 тонн боєприпасів. З 22 січня 2022 року США скерували до Києва понад 650 тонн озброєння.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Восьмий птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних Сил Генеральний штаб становить 86 тонн! З 22 січня 2022 року наші партнери з США відправили в Україну вже понад 650 тонн оборонної амуніції! Далі буде”, – наголосив Рєзніков.

Це вже восьма партія військової допомоги Україні, яку президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на суму понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

Також в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Водночас обговорюється надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.