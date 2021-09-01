В новому уряді Афганістані, який формують бойовики "Талібану", не буде жодної жінки, яка б очолила певне міністерство.

Про це BBC повідомив представник “Талібану” Шир Мохаммад Аббас Станекзай.

Повний склад нового уряду таліби оголосять через кілька днів. За словами терористів, уряд буде “інклюзивним”, оскільки в його складі будуть представники різних етнічних груп.

Проте, жінок на міністерських посадах не буде. Вони можуть мати “певну роль”, їм дозволять працювати в урядових установах.

Додамо, що у 90-х, коли таліби були при владі в Афганістані, жінок суттєво обмежували у правах. Вони не могли навчатися та виходити з дому без супроводу чоловіків та мали носити бурки – одяг, що повністю закриває тіло.

25 серпня лідери ісламістського руху “Талібан” закликали жінок тимчасово залишатися вдома, оскільки бойовики ще “не навчилися їх поважати”.

Однак вже наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.