Вчені з Університету Гонконгу опублікували перше зображення того, як коронавірус репліцирується в клітинах.

Про це повідомляє Bloomberg.

На фото видно частину інфікованої клітини, яку виростили в лабораторному середовищі, і вірусні частинки, що виходять з поверхні клітини.

За словами клінічного професора патології Джона Ніколса, кожна заражена клітина виробляє тисячі нових інфекційних вірусних частинок, які можуть заразити нові клітини.

Дослідники вивчають зразки, щоб краще зрозуміти, як може розмножуватися новий вірус 2019 nCoV в порівнянні з іншими коронавірусами.

“Частинки можуть бути легко передані дослідникам по всьому світу, у яких немає доступу до вірусу або можливості вирощувати і вивчати його в лабораторіях біологічного лікування”, – додав Ніколс.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

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