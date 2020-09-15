Таку заяву вона зробила, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми з вами стаємо свідками скандалів, коли матеріали досудового слідства просто зливаються конкретним депутатам або в ЗМІ. Ми всі пам’ятаємо супермедійний кейс НАБУ і САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – ред.) за мотивами плівок ОАСК. Минуло більше 3 місяців з моменту повідомлення про підозри. Як завзято писалося тоді, що Венедіктова щось блокує, виник навіть запис у ЗМІ з розмовами прокурорів – і що далі? Клопотання про відсторонення суддів було направлено мною до Вищої ради правосуддя по рапорту прокурора САП. При чому рапорту, який я сама запросила. При цьому матеріалів від НАБУ досі у мене на столі немає”, – наголосила Венедіктова.

“Коли ми говоримо про арешти, відправлення до в’язниці людей з особливим статусом – а судді мають статус і суддівські гарантії – без матеріалів проваджень це неможливо. Я не дозволю свавілля в цій країні, тому що потім якимось чином це може торкнутися кожного”, – додала генпрокурор.

Як відомо, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом з’явилася інформація, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним у січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка). В цілому було повідомлено про підозру 12 особам.

Відомо, що голова ОАСК, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.

НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Вовк, в свою чергу, заявив, що знаходиться в Україні і готовий прийти на допит.