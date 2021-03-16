Представник української делегації в Тристоронній контактній групі та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відповів на вимогу його відставки після лайки щодо особи, яка попросила перекласти допис про засідання ТКГ українською.

Відповідний допис опублікований на його сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, Арестович написав допис про засідання ТКГ і про те, як делегація “утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго”. У коментарях користувач, на ім’я Василь Іванов попросив написати це ж українською, утім отримав відповідь: “Пішов на х*й. Так зрозуміліше?”. Після цього соцмережами почали поширюватися заклики звільнити Арестовича з займаних посад. Арестович відповів на ці заклики, вилаявшись на їхніх авторів. “Панове обурені. Ви чисті лицеміри. […] Ви безграмотні”, — заявив він.

Радник голови президентського офісу заявив, що просто “послав бота зрозумілою йому мовою”.

Крім цього, Арестович оголосив, що відставка матиме для нього лише позитивні наслідки.

“Роз’яснюю: я не перебуваю на державній посаді і не є державним службовцем. Відповідно, не отримую ніяких грошей за свою роботу. Навпаки: я забираю гроші у своїх трьох дітей, щоб допомагати державі на громадських засадах. Гроші, час, сили. Якщо станеться моя “відставка”, відбудеться дві речі: у мене стане набагато більше часу, сил, коштів, у вас стане менше інформації з профільних тем”, — заявив він.

Нагадаємо, український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу з інформаційної політики у жовтні. 1 грудня стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм позаштатним радником.

Перебуваючи на посадах Арестович неодноразово осоромився. Зокрема, Арестович оприлюднив версію окупантів про загибель українського військовослужбовця на Донбасі.

Також Арестович назвав “дятлами” і “щурами” тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО. Йому нагадали його власні слова, де він називає президента ватником.

Крім цього, Арестович заявив, що військові на фронті люблять плакати та скаржитися.

Також Арестович в прямому етері зробив недоречну заяву про “жіночу общагу ПТУ”, коментуючи дії політичних опонентів президента.