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Вибух будинку на Позняках: Київ виділив 20 млн грн на ремонт та облаштування нових квартир

Київська міська рада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Вівторок, 7 липня 2020, 16:09

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що пообіцяв надати Офіс президента”, – зазначив він.

Зокрема, на ремонт місто виділить кошти в розрахунку 2925 грн за метр квадратний. Для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги складатиме: для двокімнатної квартири – 124 тисяч грн; для трикімнатної квартири – 140 тисяч грн.

Кличко також додав, що матеріальну допомогу від міста – від 50 до 100 тисяч гривень – отримали вже 30 постраждалих. І найближчими днями, виплати отримають усі. Крім того, фонд “Майбутній Київ” надав по 2,5 тисячі гривень постраждалим мешканцям на відновлення документів.

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Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.

Частину постраждалих мешканців багатоповерхівки на Позняках відселили в школу-інтернат.

Теги: квартири, Київ, Київрада, Кличко

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