Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
Офіційні особи заявили, що за вибухом терориста-смертника біля воріт абатства в аеропорту стався напад з боку бойовиків. За їх словами, неподалік, в готелі за межами аеропорту, стався ще один вибух бомби. За заявою Пентагону, 18 американських військовослужбовців отримали поранення.
Зазначається, що цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року і відбулося всього за п’ять днів до крайнього терміну, встановленого адміністрацією президента США Джо Байдена для повного виведення військ з країни. Генерал морської піхоти Френк Маккензі заявив репортерам, що військові чекають нових атак.
Нагадаємо, Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удар у відповідь.
Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.
- 30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США заберуть передусім своїх військовослужбовців. Наразі таких понад 5 тисяч.
- Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.
- США готові надавати політичний притулок біженцям з Афганістану у разі відсутності причин для отримання імміграційної візи.