Внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану, які сталися напередодні, загинули 90 цивільних осіб, 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Офіційні особи заявили, що за вибухом терориста-смертника біля воріт абатства в аеропорту стався напад з боку бойовиків. За їх словами, неподалік, в готелі за межами аеропорту, стався ще один вибух бомби. За заявою Пентагону, 18 американських військовослужбовців отримали поранення.

Зазначається, що цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року і відбулося всього за п’ять днів до крайнього терміну, встановленого адміністрацією президента США Джо Байдена для повного виведення військ з країни. Генерал морської піхоти Френк Маккензі заявив репортерам, що військові чекають нових атак.

Нагадаємо, Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удар у відповідь.

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