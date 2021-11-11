Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Зокрема, користуватися транспортом зможуть лише вакциновані проти COVID-19 та люди з негативним ПЛР-тестом.

“Ми розуміємо, наскільки важливо жителям пристоличного регіону мати якісне транспортне сполучення, тому громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком. Але їздити в автобусах, маршрутках і електричках із цієї суботи матимуть право тільки пасажири, які матимуть при собі один із документів: “COVID”-сертифікат, який підтверджує вакцинацію; негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки; довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного застосунку “Дія”, – зазначив Володін.

Він нагадав, що коли Київщину тільки ввели до “червоної” зони, роботу транспорту не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент уже не було можливості.

“Саме тому закликаю жителів Київщини, які ще не встигли імунізуватись, нарешті потурбуватись про себе і вакцинуватись. Тільки щеплення дозволяють уберегти себе від важкого перебігу хвороби. У всіх інших випадках люди тижнями лежать під киснем у лікарнях. А до такого свій організм точно не треба доводити”, – резюмував очільник Київської ОДА.