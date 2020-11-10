Відповідний допис з’явився на його сторінці в Facebook.
За словами Пашиняна, спільна заява була “складним рішенням для нього та всіх”. Вона стосується припинення карабахської війни о 01:00 10 листопада.
Пашинян наголосив, що рішення було прийнято в результаті “поглибленого аналізу військової ситуації” та експертної оцінки і є найкращим з можливих.
“Це не перемога, але поразки немає, поки ти не визнаєш себе тим, хто програв. Ми ніколи не визнаємо себе невдахами, і це має бути початком нашої ери національного об’єднання та відродження”, – написав він.
Також він висловив подяку вірменським солдатам, що загинули під час військових дій.
Зауважимо, пресслужба президента Володимира Путіна, сам російський лідер, а також президент Азербайджану Ільхам Алієв ще не оголосили про підписання заяви.
Кількома годинами раніше Алієв повідомив в Twitter про звільнення чималої кількості населених пунктів в Нагірному Карабасі.
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
- 19 жовтня Генеральна прокуратура Азербайджану звинуватила збройні сили Вірменії у нападі на нафтопровід Баку-Новоросійськ. У Єревані звинувачують Баку в брехні.
- Азербайджан і Вірменія домовилися про нове гуманітарне перемир’я в Нагірному Карабасі з півночі неділі, 18 жовтня.
- 31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.