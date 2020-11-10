За словами Пашиняна, спільна заява була “складним рішенням для нього та всіх”. Вона стосується припинення карабахської війни о 01:00 10 листопада.

Пашинян наголосив, що рішення було прийнято в результаті “поглибленого аналізу військової ситуації” та експертної оцінки і є найкращим з можливих.

“Це не перемога, але поразки немає, поки ти не визнаєш себе тим, хто програв. Ми ніколи не визнаємо себе невдахами, і це має бути початком нашої ери національного об’єднання та відродження”, – написав він.

Також він висловив подяку вірменським солдатам, що загинули під час військових дій.