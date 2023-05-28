Влучання 100% – Резніков про ефективність британських ракет Storm Shadow

Джерело: етер телемарафону.
За допомогою далекобійних ракет українські пілоти здійснили 100%-ве ураження по цілях, визначених Генеральним штабом.
100 на 100 – абсолютно результативні… І коли міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес приїжджав до нас минулого тижня, безпосередньо перед “Рамштайном”, я представив йому двох пілотів, які застосовували ці ракети”, – зазначив глава оборонного відомства.
Нині, як зауважив міністр, керівництво країни веде перемовини з усіма країнами, які мають засоби ураження, що можуть потенційно посилити нашу позицію на полі бою. Резніков пояснив, що росіяни з часом навчилися ховати свої склади боєприпасів більш ніж за 120 км, тому Україні потрібні далекобійні ракети, аби перервати ланцюжки постачань зброї та боєприпасів ворога.
Зауважимо, 18 травня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що ракети великої дальності Storm Shadow, які спорядила Україні Велика Британія, використовувалися з моменту оголошення про постачання.
Окрім цього, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в межах робочого візиту до України зустрівся з очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри обговорили низку важливих безпекових питань, зокрема – питання щодо продовження підготовки українських військових у Великій Британії.
15 квітня стало відомо, що Велика Британія спорядить Україні сотні ракет протиповітряної оборони та безпілотників на додаток до вже постачених крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня.
Storm Shadow можуть бути використані для знищення позицій Росії на окупованій території України.
Якщо Україна зможе знищити російські командні центри, центри матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів на окупованій території, тоді для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення своїх військ на передовій.
Це те, що Україна так успішно зробила в Херсоні минулого року, змусивши росіян відступити майже без бою. Тепер влада України сподіватиметься повторити процес за допомогою боєприпасів із Заходу.
Також стало відомо, що українська сторона офіційно направила запит до уряду ФРН щодо постачання крилатих ракет Taurus. У Берліні підтвердили отримання офіційного запиту Києва на передачу сучасних ракет із дальністю 500 км.
- Велика Британія надішле Україні сотні дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення для підтримки Києва на полі бою. Їх радіус дії – удвічі більший, аніж у ракет HIMARS.
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