Влучання 100% – Резніков про ефективність британських ракет Storm Shadow

Джерело: етер телемарафону.

За допомогою далекобійних ракет українські пілоти здійснили 100%-ве ураження по цілях, визначених Генеральним штабом.

100 на 100 – абсолютно результативні… І коли міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес приїжджав до нас минулого тижня, безпосередньо перед “Рамштайном”, я представив йому двох пілотів, які застосовували ці ракети”, – зазначив глава оборонного відомства.

Нині, як зауважив міністр, керівництво країни веде перемовини з усіма країнами, які мають засоби ураження, що можуть потенційно посилити нашу позицію на полі бою. Резніков пояснив, що росіяни з часом навчилися ховати свої склади боєприпасів більш ніж за 120 км, тому Україні потрібні далекобійні ракети, аби перервати ланцюжки постачань зброї та боєприпасів ворога.

Зауважимо, 18 травня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що ракети великої дальності Storm Shadow, які спорядила Україні Велика Британія, використовувалися з моменту оголошення про постачання.

Окрім цього, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в межах робочого візиту до України зустрівся з очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри обговорили низку важливих безпекових питань, зокрема – питання щодо продовження підготовки українських військових у Великій Британії.