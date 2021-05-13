Дмитро Гордон заявив, що судитиметься з ексдепутаткою від "Народного фронту" Тетяною Чорновол.

Таку заяву він зробив в етері шоу “Право на владу” телеканалу “1+1”.

Як відомо, минулого тижня Гордон в етері “Свободи слова” на телеканалі “Україна” заявив, що Порошенко “вступив у злочинну змову з Путіним і наказав у рамках цієї злочинної угоди українській армії залишити Маріуполь”, через що п’ятий президент подаватиме позов про наклеп.

Тепер в етері “1+1” між Гордоном та Чорновол розпалилася дискусія щодо обставин звільнення Маріуполя у 2014 році, під час якої журналіст заявив, що позиватиметься проти колишньої депутатки. Розмова завершилася сексистськими коментарями Гордона на адресу Чорновол.

Наводимо текст цього діалогу:

Гордон: Ви хочете сказати, що я агент російський, чи що ви хочете сказати? Скажіть це вголос. Чорновол: Так, хочу. Гордон: Ви хочете сказати? Ви отримали позов вже. Це перше. Друге — позов і вас засуджу. Чорновол: Тобто ви вже із Порошенком судитися не будете, будете судитися зі мною? Гордон: Тепер щодо Порошенка. Я ж не завершив. Ви мені не даєте сказати. Ви гарна дівчина, але ви говорите багато і не по справі.

Тут Гордона назвали "агентом Кремля", а він образився та пообіцяв позов до суду 😢 pic.twitter.com/txV3SXLjrn — Букви (@Bykvu) May 13, 2021

Зауважимо, що у 2017 році кореспондент #Букв зафіксував листування між нардепкою Надією Савченко та Дмитром Гордоном. Савченко висловлювала сподівання, що отримає певну пропозицію від учасника “мінського процесу”. Гордон, ймовірно, виступав посередником між ними.

Згодом і Гордон, і Савченко запевняли, що йшлося не про кума Путіна Віктора Медведчука, який тоді брав участь у перемовинах щодо обміну полоненими. Водночас обидва відмовилися розкрити ім’я людини, про яку йшлося. Заяви були озвучені в етері телеканалу “112 України”, вплив на який за рік отримав Медведчук.