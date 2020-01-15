Посол Великої Британії в Ірані Роб Макейр, якого раніше затримували на антиурядових акціях у Тегерані, після того, що сталося, залишив державу.

Про це повідомляє офіційне інформагентство Ісламської Республіки IRNA.

Як повідомлялося раніше, 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака. Під час протестів на кілька годин був затриманий посол Великої Британії в Ірані Роб Макейр, в зв’язку з чим в ЄС висловили стурбованість.

У середу, 15 січня, Макейр був викликаний до міністерства закордонних справ Ірану через його “нетрадиційну поведінку”. Йому нагадали, що присутність іноземних послів суперечить Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, згідно з якою всі дипломатичні люди, що знаходяться під політичним імунітетом, повинні поважати закони країни перебування та уникати втручання в їх справи.

Про те, що сталося, була офіційно проінформована Великобританія. 15 січня посол повідомив свою країну та залишив Іран згідно з дипломатичними протоколами.

Як відомо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.