Ситуацію станом на 10:20-11:00 він оприлюднив у Facebook.

Росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.

Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі, наголосив Залужний.

Водночас він зауважив, що українські сили змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Та наголосив, що безпека України та всієї Європи — в майстерних руках наших воїнів.

Генерал висловив співчуття родинам загиблих цивільних та військових — жертв російського тероризму.

“Попри все, попри агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!”, – заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.