Ситуацію станом на 10:20-11:00 він оприлюднив у Facebook.
Росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.
Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі, наголосив Залужний.
Водночас він зауважив, що українські сили змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Та наголосив, що безпека України та всієї Європи — в майстерних руках наших воїнів.
Генерал висловив співчуття родинам загиблих цивільних та військових — жертв російського тероризму.
“Попри все, попри агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!”, – заявив Головнокомандувач ЗСУ.
Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.
- Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
- У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що уся команда посольства у Києві знаходиться у безпеці. Вона висловила співчуття усім, хто постраждав під час ранкових ракетних ударів росіян.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.