Про це повідомляє видання “Depo.Харків”, посилаючись на прес-секретар Скоробагач Вікторію Петрухін.

Як повідомлялося раніше, Володимира Скоробагач був госпіталізований через погіршення самопочуття. У його дружини напередодні підтвердили інфікування коронавірусом COVID-19.

За інформацією Петрухіної, Скоробагачу двічі зробили тест на коронавірус. 23 березня зараження COVID-19 було підтверджено.

Наразі він знаходиться в лікарні в Києві. В цей же медзаклад переведена його дружина, яка раніше перебувала на самоізоляції.

Про те, що харків’янка заразилася COVID-19, стало відомо 20 березня. Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер уточнював, що жінка не виїжджала з Київської області після повернення з-за кордону.

“З приводу інформації Міністерства охорони здоров’я щодо підтвердженого випадку коронавірусу в Харківській області. Слід повідомити, що дійсно захворіла харків’янка, яка з 11 березня, після того, як повернулася з Франції, знаходиться в Київській області. Тобто на сьогоднішній день на території нашого регіону хворих на коронавірус не зафіксовано”, — сказав Кучер.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від “Опозиційною платформи — За життя” Олександр Лукашев захворів на COVID-19.

Також позитивний результат тесту на коронавірус був у нардепа з групи “Довіра” Сергія Шахова. Коронавірус COVID-19 запідозрили у народного депутата України Сергія Вельможного (група “Довіра”).