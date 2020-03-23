Про це повідомляє видання “Depo.Харків”, посилаючись на прес-секретар Скоробагач Вікторію Петрухін.
Як повідомлялося раніше, Володимира Скоробагач був госпіталізований через погіршення самопочуття. У його дружини напередодні підтвердили інфікування коронавірусом COVID-19.
За інформацією Петрухіної, Скоробагачу двічі зробили тест на коронавірус. 23 березня зараження COVID-19 було підтверджено.
Наразі він знаходиться в лікарні в Києві. В цей же медзаклад переведена його дружина, яка раніше перебувала на самоізоляції.
Про те, що харків’янка заразилася COVID-19, стало відомо 20 березня. Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер уточнював, що жінка не виїжджала з Київської області після повернення з-за кордону.
“З приводу інформації Міністерства охорони здоров’я щодо підтвердженого випадку коронавірусу в Харківській області. Слід повідомити, що дійсно захворіла харків’янка, яка з 11 березня, після того, як повернулася з Франції, знаходиться в Київській області. Тобто на сьогоднішній день на території нашого регіону хворих на коронавірус не зафіксовано”, — сказав Кучер.
Раніше повідомлялося, що народний депутат від “Опозиційною платформи — За життя” Олександр Лукашев захворів на COVID-19.
Також позитивний результат тесту на коронавірус був у нардепа з групи “Довіра” Сергія Шахова. Коронавірус COVID-19 запідозрили у народного депутата України Сергія Вельможного (група “Довіра”).
- 21 березня в Харківській області прийняли рішення про введення режиму надзвичайної ситуації.
- 22 березня в МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість підтверджених випадків досягла 73.
- 23 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві лабораторно підтверджено ще 4 випадки COVID-19.