Незначне підвищення температури та застуда не є протипоказаннями для вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Україн Віктор Ляшко.

За його словами, інструкція до препарату Covishield/AstraZeneca, яким зараз вакцинують українців, передбачає такі протипоказання:

1. Підвищена чутливість до дієвої речовини вакцини (дієві речовини вказані в інструкції).

2. Супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури, зокрема – лихоманкою.

“Тут хотів би наголосити, що незначне підвищення температури, тобто субфебрильна температура, або застуда не є протипоказами для вакцинації. У цей період робити щеплення можна, але після консультації з лікарем”, – заявив Ляшко.

3. Тромбоцитопенія або порушення згортання крові.

4. Протипоказана вакцинація осіб з ослабленим імунітетом.

Ляшко додав, що “в цих конкретних випадках потрібна додаткова консультація з лікарем, і саме він прийме рішення щодо доцільності та безпечності проведення щеплення проти COVID-19”.

Він нагадав, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною та безкоштовною.

(На відео – з 4:40)