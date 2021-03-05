Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Україн Віктор Ляшко.
За його словами, інструкція до препарату Covishield/AstraZeneca, яким зараз вакцинують українців, передбачає такі протипоказання:
1. Підвищена чутливість до дієвої речовини вакцини (дієві речовини вказані в інструкції).
2. Супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури, зокрема – лихоманкою.
“Тут хотів би наголосити, що незначне підвищення температури, тобто субфебрильна температура, або застуда не є протипоказами для вакцинації. У цей період робити щеплення можна, але після консультації з лікарем”, – заявив Ляшко.
3. Тромбоцитопенія або порушення згортання крові.
4. Протипоказана вакцинація осіб з ослабленим імунітетом.
Ляшко додав, що “в цих конкретних випадках потрібна додаткова консультація з лікарем, і саме він прийме рішення щодо доцільності та безпечності проведення щеплення проти COVID-19”.
Він нагадав, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною та безкоштовною.
(На відео – з 4:40)
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Всього Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.
- Повідомлялося, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної 3 місяці тому (Товариства з обмеженою відповідальністю “ГРЕЙС ОФ ГОД” (“Милість Божа”)).
- Десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”.