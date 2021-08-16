У вівторок, 17 серпня, у центрі Києва під будівлею Міністерства внутрішніх справ (МВС) заплановано мовчазний мітинг проти фізичних нападів на фотокореспондентів та журналістів.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

Акція має назву “Безпеку – журналістам. Покарання – нападникам”.

“Ми київські фоторепортери. Ми працюємо з десятками різних українських і закордонних видань. Ми не належимо до жодних політичних рухів. Ми не є учасниками акцій чи подій. Ми просто намагаємося знімати їх максимально якісно, аби ви бачили події зблизька. Війна на Донбасі, масові протести, надзвичайні ситуації… Але цього вівторка ми відкладаємо камери і виходимо до МВС на власний мовчазний протест”, – зазначають організатори події.

Вони нагадали останній напад на представника ЗМІ, а саме на фотокореспондента нашого видання Олександра Кужельного.

“Цими вихідними, після акції “Ні капітуляції” група молодиків напала на нашого колегу – фоторепортера видання “Букви” Олександра Кужельного: йому висунули претензії, що він належить до “лівих” рухів, потім вимагали видалити фото з камери, почали бити в голову, повалили на землю й продовжили побиття ногами”, – написали організатори.

За їхніми словами, історія із Олександром – одна з десятків, які сталися цього року.

“Наші друзі з Інституту масової інформації підрахували, що лише за 7 місяців 2021-го було майже 90 випадків фізичної агресії щодо журналістів по всій країні, понад 10 випадків побиття”.

Початок акції заплановано на 11:00.

Що сталося?

Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.