У суботу, 14 серпня, фотокореспондент видання #Букви Олександр Кужельний виконував редакційне завдання, а саме фотографував акцію "Зупинимо капітуляцію!", на якій представники націоналістичних рухів виступили проти репресій і зради інтересів України. По закінченню акцію до Олександра підійшли молоді хлопці та почали вимагати видалити фотографії, які було зроблено кореспондентом, та застосували проти нього силу.

#Букви зібрали хронологію подій.

Акція протесту з самого початку не була мирною. Активісти принесли із собою шини й димові шашки. Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички.

За інформацією поліції Києва, під час акції постраждали сім поліціянтів, військовослужбовець Нацгвардії та кілька громадян.

Під час акції, за словами Олександра Кужельного, невідомий у балаклаві підійшов до нього і почав допитуватися, що кореспондент тут робить, та в імперативній формі переконував піти.

Після Олександр вирішив залишити місце. Однак по завершенню акції його наздогнала група осіб, та в агресивній формі вимагала видалення фотографій, зроблених кореспондентом #Букв. Крім того, фотокор показав молодикам редакційне посвідчення, натякаючи на напад на журналіста.

Проте молодики повалили Олександра Кужельного на землю і почали товкти ногами по тілу і голові. Внаслідок нападу фотокореспондент #Букв отримав численні синці, подряпини та садна.

Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.

Дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.

Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.

За фактом нападу та побиття фотокореспондента Олександра Кужельного під час виконання ним редакційного завдання столична поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

За словами Олександра Кужельного, у поліційному відділенні він провів дві години: правоохоронці складали протокол, долучали до справи фото- та відеодокази.

Погрози на адресу журналістів #Букв

Зазначимо, що це вже не перший випадок погроз у бік журналістів видання #Букви.

Восени 2019 року під час засідання Верховної Ради фотокореспондент #Букв зафільмував, як нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко листувався з повією на сайті знайомств та домовлявся про зустріч з нею. Йдеться про ту саму історію, яку в народі назвали “анал табу”. Нардеп спершу заявляв про провокацію, а потім погрожував #Буквам кримінальною справою. Його колега – заступник голови фракції “Слуги народу” у ВР Олександр Корнієнко — не тільки підтримав такі дії, а й пригрозив журналістам судом.

На стороні #Букв були юристи та Національна спілка журналістів України. Тоді розголос допоміг припинити тиск депутатів на незалежне ЗМІ.

У вересні 2020 року вже колишній “слуга народу” Євгеній Шевченко погрожував фотокору #Букв через фото, зроблене на засіданні парламенту.

Кум російського президента, один з лідерів “Опозиційної платформи — За життя” Віктор Медведчук також позивається проти #Букв та особисто власників видання — Катерини Рошук та Петра Терентьєва. Позов було подано ще у травні 2019 року. Предмет – новина #Букв про вирізану сцену з фільму про Василя Стуса, де фігурує ім’я Віктора Медведчука, який виступав адвокатом Василя Стуса у 1980 році. Нардепу не сподобалося речення з новини: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого”. Розгляд справи триває.

#Букви є незалежним ЗМІ, яке належить до переліку онлайн-медіа з найвищим рівнем дотримання професійних журналістських стандартів. Також #Букви входять у топ ЗМІ, які не розміщують замовні публікації.

#Букви детально вивчають діяльність української влади, фіксують кожне порушення законів України з боку чинного президента України Володимира Зеленського в окремій рубриці і зосереджують свою діяльність на боротьбі з фейками. Зокрема, #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, як виглядає типовий “гройсманобот”.

Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.

Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Згодом вони виявили мережу ботів (105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).

#Букви висвітлюють російську агресію в Україні, через що неодноразово отримували погрози блокування з боку Роскомнагляду, який врешті-решт вніс сайт до переліку таких, що “містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”. Доступ до сайту видання обмежений на території РФ.