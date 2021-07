Про це розповідають #Букви.

У мережі з’явилося відео сильної підтримки з боку фанатів, яким вдалося потрапили на футбольний матч, незважаючи на карантинні обмеження.

Українські футболісти підійшли до сектору, де сиділи наші вболівальники, витягнули роки, вітаючи їх. Таким самим жестом відповіли і вболівальники.

A FINAL UKRAINE THUNDER CLAP ENCORE 👏🇺🇦👏🇺🇦👏🇺🇦👏

Ukraine travelling support this tournament despite the Covid restrictions has been superb!

Deserved better performances on the pitch but a great showing from them!

💙💛 pic.twitter.com/0q9mwriVD8

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 3, 2021