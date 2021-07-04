Футболісти нашої збірної після матчу з англійцями подякували українським вболівальникам, які прийшли на стадіон "Олімпіко" в Римі, за підтримку.

Про це розповідають #Букви.

У мережі з’явилося відео сильної підтримки з боку фанатів, яким вдалося потрапили на футбольний матч, незважаючи на карантинні обмеження.

Українські футболісти підійшли до сектору, де сиділи наші вболівальники, витягнули роки, вітаючи їх. Таким самим жестом відповіли і вболівальники.

A FINAL UKRAINE THUNDER CLAP ENCORE 👏🇺🇦👏🇺🇦👏🇺🇦👏 Ukraine travelling support this tournament despite the Covid restrictions has been superb! Deserved better performances on the pitch but a great showing from them! 💙💛 pic.twitter.com/0q9mwriVD8 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 3, 2021

Амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс після матчу 1/4 “Євро-2020” також подякувала українській збірній за чудову гру.

Нагадаємо, що 3 липня національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).

Матч завершився із рахунком 4:0 на користь збірної Англії.

Поєдинок проходив у Римі (Італія) на стадіоні “Олімпіко”.

Тепер збірна Англії 7 липня в півфіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” зустрінеться із командою Данії. Данці сьогодні обіграли збірну Чехії із рахунком 2:1.

Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня на стадіон “Вемблі” в Лондоні.