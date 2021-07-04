Про це розповідають #Букви.
У мережі з’явилося відео сильної підтримки з боку фанатів, яким вдалося потрапили на футбольний матч, незважаючи на карантинні обмеження.
Українські футболісти підійшли до сектору, де сиділи наші вболівальники, витягнули роки, вітаючи їх. Таким самим жестом відповіли і вболівальники.
A FINAL UKRAINE THUNDER CLAP ENCORE 👏🇺🇦👏🇺🇦👏🇺🇦👏
Ukraine travelling support this tournament despite the Covid restrictions has been superb!
Deserved better performances on the pitch but a great showing from them!
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 3, 2021
Амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс після матчу 1/4 “Євро-2020” також подякувала українській збірній за чудову гру.
Нагадаємо, що 3 липня національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
Матч завершився із рахунком 4:0 на користь збірної Англії.
Поєдинок проходив у Римі (Італія) на стадіоні “Олімпіко”.
Тепер збірна Англії 7 липня в півфіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” зустрінеться із командою Данії. Данці сьогодні обіграли збірну Чехії із рахунком 2:1.
Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня на стадіон “Вемблі” в Лондоні.
- Як відомо, Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції. Так, 29 червня у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла команду Швеції із рахунком 2:1.
- Українець Олександр Зінченко отримав нагороду як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції. А гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.
- 29 червня наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, побивши рекорд Мішеля Платіні. Гол у ворота шведів Довбик забив на 120 хв 37 сек. Це найпізніший переможний м’яч в історії.