Президент України Володимир Зеленський зазначив, що проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня – важлива подія, адже запровадження реального народовладдя було одним з пунктів його передвиборчої програми.

Про це він заявив в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам.

“Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Готовий до другого читання проект закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ”, – сказав він.

Зеленський наголосив, що це опитування не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть йому як президенту України додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни до законодавства.

“Я зрозумію відповідь народу й буду говорити з депутатами та пропонувати такі позиції”, – сказав Глава держави.

Президент звернув увагу, що таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть можливість дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

“Що таке соціологічне опитування? Це – вибірка… Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка – це дві тисячі людей”, – зазначив він.

Президент навів приклад, що ствердна відповідь більшості українців на запитання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

“Електорально вони побачать, що люди це підтримують. Тоді я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроект і буду знати, що в мене є підтримка і Ради, і народу”, – заявив він.

Щодо наступних дій української влади у разі схвалення громадянами можливості використання положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України Володимир Зеленський зазначив, що поки не може розкривати подробиць.

Президент України запевнив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів з державного бюджету.

“Не за кошти держави й не за кошти олігархічних структур. Ви все побачите. Відповідь завжди є чи офіційною, чи в декларації президента України”, – сказав Зеленський.

“Опитування Зеленського”

13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.

Згодом президент озвучив всі п’ять запитань:

• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.

Згодом стало відомо, що опитування профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.