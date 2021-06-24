#Букви розповідають у чому саме суть порушення закону.

24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

При цьому президент вчинив порушення норм статті 1 Закону України “Про санкції стосовно кола осіб, щодо яких вони можуть застосовуватися.

Норми статті 1 Закону України “Про санкції”, на підставі якого ухвалено рішення РНБО, введене в дію указом президента, не передбачають можливості застосування санкцій щодо громадян України та юридичних осіб, які їм належать та контролюються ними. Частина 2 статті 1 цього закону встановлює, що з боку України санкції можуть застосовуватися стосовно:

іноземної держави; іноземної юридичної особи; юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента; іноземців, осіб без громадянства; а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Зазначений перелік є виключним, та не може бути доповнений чи розширений інакше, ніж шляхом внесення змін до відповідного закону. Попри це, Володимир Зеленський вкотре порушив зазначену норму, застосувавши передбачені статтею 4 згаданого закону обмеження щодо громадян України.

Ані в тексті рішення РНБО, ані в тексті указу президента, яким було введено в дію таке рішення, не зазначено підстави, за яких санкції могли бути застосовані до громадян України.

Слід зазначити, що і Дмитро Фірташ, і Павло Фукс народилися в Україні та набули українського громадянства відповідно до норм статті 9 Закону України “Про правонаступництво України”, а також залишались громадянами України на момент застосування щодо них санкцій.

Також, відсутні вироки суду, що набрали чинності, якими б зазначені особи визнавалися винними у скоєнні діянь, які визнаються терористичними згідно з Кримінальним Кодексом України.

З огляду на викладене, дії президента Зеленського містять ознаки порушення норм закону України “Про санкції”.

Павло Фукс зауважив, що не має жодного стосунку до згаданої Даніловим компанії, а також оголосив про намір оскаржувати відповідне рішення РНБО в суді.

Фукс також нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього та надав докази цього.

Раніше Фукс спростовував зв’язок із компаніями у сфері користування надрами, щодо яких РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій в березні. Бізнесмен також акцентував на зв’язках родини секретаря РНБО Данілова з Михайлом Бродським.