Про це очільник української держави повідомив у Facebook.

Під час розмови Зеленський подякував Макрону “за всебічну та дієву підтримку України з боку Франції”.

Сторони також обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.

Президент України детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо акцентував на першочергових потребах українських сил оборони.

Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакета”, – зазначив Зеленський.

Нещодавно у телефонній розмові президент США Джо Байден обговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном його нещодавній візит до Китаю. Президенти також підтвердили свою непохитну підтримку України перед обличчям жорстокої агресії Росії.

Емманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні. Після цього, 6 квітня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Франції Емманюелю Макрону, що “пріоритетом” Пекіна є “домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні”.

Стало відомо, що Макрон прагне переломити серію невтішних дипломатичних спроб, звернувшись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною.

На що очільник міністерства закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що Польща скептично оцінює ініціативу Франції щодо проведення переговорів між Україною і Росією.