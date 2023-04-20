20 квітня у телефонній розмові президент США Джо Байден обговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном його нещодавній візит до Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Продовжуючи бесіду 4 квітня два лідери обговорили нещодавню поїздку Макрона до Китайської Народної Республіки та спільні зусилля щодо просування процвітання, безпеки, цінностей та заснованого на правилах міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Сторони зауважили щодо важливості підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці.

Президенти також підтвердили свою непохитну підтримку України перед обличчям жорстокої агресії Росії.

Раніше президенти Франції та США обговорили спільні зусилля щодо залучення Китаю до прискорення закінчення війни РФ проти України.

Зауважимо, після державного візиту до Китаю Макрон зазначив, що Європі слід уникати втягування в конфлікт через Тайвань і зосередитися на “стратегічній автономії”, незалежної як від Сполучених Штатів, так і від Китаю.

Під час зустрічі він заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, а також уникати втягування в конфлікт між Пекіном і Вашингтоном щодо Тайваню. Зокрема він пояснив, що Європа стала більш залежною у сфері озброєнь та енергоносіїв. На його думку, варто зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості, бо у випадку конфлікту між країнами ЄС стане васалом.

У Німеччині та Чехії викликали обурення заяви президента Франції Емманюеля Макрона про Тайвань та залежність Європи від США. Політики розкритикували спробу підірвати ключовий альянс між Європою та США.

Коментарі Макрона щодо Китаю викликали “здивування” тайванських високопосадовців

20 квітня Байден також провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн — Китай був головною темою.

Лідери двох країн обговорили нещодавню поїздку президентки фон дер Ляєн до Пекіна та їх спільну прихильність підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку, прав людини та практики чесної торгівлі”, – мовилось в заяві Білого дому.

Емманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні. Після цього, 6 квітня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Франції Емманюелю Макрону, що “пріоритетом” Пекіна є “домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні”.

Стало відомо, що Макрон прагне переломити серію невтішних дипломатичних спроб, звернувшись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною.

На що очільник міністерства закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що Польща скептично оцінює ініціативу Франції щодо проведення переговорів між Україною і Росією.