російсько-українська війна
22:39 Перші групи українських пілотів відібрані для навчання у Великій Британії – Шмигаль
21:52 У ГУР заявили про ліквідацію ватажка угруповання РФ «Бєлгород»
21:24 Україна добре підготувалася до очікуваного контрнаступу ЗСУ – Марк Міллі
20:39 Протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії на Бахмутському  напрямку – Генштаб
20:18 Зібрано тексти з 2014 року – з друку виходить книга українського військового та історика Юрія Гудименка
18:52 «Суперечить християнським цінностям» – мер Луцька про флешмоб школярів із перевдягання у жіночий одяг
18:02 У Великій Британії зріс рівень крадіжок сільгосптехніки: це пов’язують з війною Росії в Україні
16:58 У Рівному звільнили з роботи водія маршрутки, який зневажливо повівся з мамою полеглого на війні захисника
16:24 Німецькі ЗМІ порівняли промову Шольца на захист України із «виверженням вулкана»
15:43 Депутата Київради Трубіцина оголосили у міжнародний розшук за рішенням ВАКС
15:17 Україна, ймовірно, розвинула мережу власних агентів у Росії та передає їм дрони контрабандою — CNN
14:28 Китай звинуватив США та їхніх союзників у спробі дестабілізації Індійсько-Тихоокеанського регіону
14:25 Держспецзв’язку попереджає про небезпечні SMS нібито від Печерського райсуду
13:51 Ще один колишній викладач приватної школи репера Ye приєднався до судового процесу проти нього
13:34 Майже третина укриттів, перевірених в Україні, виявилися непридатними або зачиненими — МВС
13:30 Процес у справі про вбивство журналіста Шеремета запустять заново
12:01 Президентка Грузії закликала звільнити Саакашвілі і надягти йому браслет
11:51 До Києва із мирною місією приїде представник Ватикану
11:26 У Бериславі росіяни атакували авіабомбами цехи машинобудівного заводу
11:11 У Литві з‘являться дві українські школи
10:41 Прем’єр-міністр Великої Британії спонукатиме призначити Воллеса на посаду генсека НАТО — The Telegraph
10:09 Співав пісні Цоя у центрі Львова: нардепка Піпа зробила зауваження підлітку, на що у відповідь отримала «хвилю нецензурної лексики»
09:32 Харківщина: росіяни поцілили в Богодухівський район області – поранено двох цивільних, є руйнування
09:01 Втрати росіян: за добу ліквідовано понад 400 окупантів
08:41 Росіяни примушують таксистів шпигувати за місцевими мешканцями на ТОТ Запоріжжя – ЦНС

Перші групи українських пілотів відібрані для навчання у Великій Британії – Шмигаль

5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що перші групи  пілотів вже відібрані для навчання на винищувачах у Великій Британії.

Понеділок, 5 червня 2023, 22:39
Підтримати

Джерело: Денис Шмигаль/Facebook

Переговори у Києві стосувалися оборонного забезпечення, відновлення України та інтеграції до НАТО.

Шмигаль висловив вдячність за непохитну підтримку. За лідерство у створенні “коаліції винищувачів” та за готовність навчати українських пілотів. За його словами, перші групи українських пілотів вже вирушили до Великої Британії.

На полі бою Збройні сили України адаптуються до стандартів НАТО, повідомив прем’єр. За словами Шмигаля, на саміті Північноатлантичного альянсу в липні у Вільнюсі Україна повинна почути меседж про своє майбутнє в НАТО.

Окрім цього, Шмигаль закликав посилити санкції проти РФ, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення. Зауважив, що це знекровить російську воєнну машину.

Зауважимо, цього тижня президент США Джо Байден має намір провести переговори щодо підтримки України з главою британського уряду Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Обговорення під час зустрічі мають зосередити на війні РФ проти України, включно з зусиллями щодо підготовки та, зрештою, оснащення Києва винищувачами F-16.

Велика Британія рішуче виступає за створення коаліції для постачання Україні винищувачів і заявляє, що підтримає отримання ЗСУ F-16.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Окрім цього, посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.

На початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.

Теги: F-16, винищувачі для України, ЗСУ, навчання у Великій британії, українські пілоти

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook