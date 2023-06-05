Перші групи українських пілотів відібрані для навчання у Великій Британії – Шмигаль

5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що перші групи пілотів вже відібрані для навчання на винищувачах у Великій Британії.

Джерело: Денис Шмигаль/Facebook

Переговори у Києві стосувалися оборонного забезпечення, відновлення України та інтеграції до НАТО.

Шмигаль висловив вдячність за непохитну підтримку. За лідерство у створенні “коаліції винищувачів” та за готовність навчати українських пілотів. За його словами, перші групи українських пілотів вже вирушили до Великої Британії.

На полі бою Збройні сили України адаптуються до стандартів НАТО, повідомив прем’єр. За словами Шмигаля, на саміті Північноатлантичного альянсу в липні у Вільнюсі Україна повинна почути меседж про своє майбутнє в НАТО.

Окрім цього, Шмигаль закликав посилити санкції проти РФ, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення. Зауважив, що це знекровить російську воєнну машину.