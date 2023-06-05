Перші групи українських пілотів відібрані для навчання у Великій Британії – Шмигаль

Джерело: Денис Шмигаль/Facebook
Переговори у Києві стосувалися оборонного забезпечення, відновлення України та інтеграції до НАТО.
Шмигаль висловив вдячність за непохитну підтримку. За лідерство у створенні “коаліції винищувачів” та за готовність навчати українських пілотів. За його словами, перші групи українських пілотів вже вирушили до Великої Британії.
На полі бою Збройні сили України адаптуються до стандартів НАТО, повідомив прем’єр. За словами Шмигаля, на саміті Північноатлантичного альянсу в липні у Вільнюсі Україна повинна почути меседж про своє майбутнє в НАТО.
Окрім цього, Шмигаль закликав посилити санкції проти РФ, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення. Зауважив, що це знекровить російську воєнну машину.
Обговорення під час зустрічі мають зосередити на війні РФ проти України, включно з зусиллями щодо підготовки та, зрештою, оснащення Києва винищувачами F-16.
Велика Британія рішуче виступає за створення коаліції для постачання Україні винищувачів і заявляє, що підтримає отримання ЗСУ F-16.
Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.
В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.
Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.
Окрім цього, посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.
На початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.
22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив кількість радянських винищувачів МіГ-29, які Україна отримала від Варшави.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.