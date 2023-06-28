Зеленський закликав НАТО дати чіткий сигнал Україні

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Глава Української держави підтвердив розуміння, що нині немає змоги бути членом НАТО під час війни, водночас наголосив на необхідності надати впевненість, що після повномасштабної війни України приєднається до Альянсу.
“Це сигнал, який ми хочемо отримати – що після війни Україна буде членом НАТО”.
Раніше він заявив у парламенті в День Конституції України, що світові лідери мають перестати думати про те, як відреагує Москва, ухвалюючи рішення стосовно України.
Президент України також висловив сподівання, що Київ отримає гарантії безпеки, які допоможуть захистити країну до моменту прийняття її в члени Західного військового альянсу.
Зауважимо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.
За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.
Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.
Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Як підкреслили польські депутати, “кожна нація має невід’ємне право на захист”.