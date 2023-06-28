Зеленський закликав НАТО дати чіткий сигнал Україні

28 червня на спільній пресконференції з главами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Ґітанасом Науседою, президент Володимир Зеленський закликав Північноатлантичний альянс дати Україні чіткий сигнал стосовно приєднання до НАТО після закінчення війни з РФ.

Джерело: пресконференція

Глава Української держави підтвердив розуміння, що нині немає змоги бути членом НАТО під час війни, водночас наголосив на необхідності надати впевненість, що після повномасштабної війни України приєднається до Альянсу.

“Це сигнал, який ми хочемо отримати – що після війни Україна буде членом НАТО”.

Раніше він заявив у парламенті в День Конституції України, що світові лідери мають перестати думати про те, як відреагує Москва, ухвалюючи рішення стосовно України.

Президент України також висловив сподівання, що Київ отримає гарантії безпеки, які допоможуть захистити країну до моменту прийняття її в члени Західного військового альянсу.

Зауважимо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.