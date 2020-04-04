Мер Києва Віталій Кличко допускає, що в разі катастрофічного зростання заражень коронавірусом COVID-19 у столиці введуть заборону на пересування на автомобілях.

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу ZIK.

“У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила. І може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту“, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що хотів би розраховувати на позитивний сценарій, але потрібно бути готовими і до гіршого розвитку подій.

“Ми сподіваємося на хороший розвиток подій, але, незважаючи на це, ми повинні також розраховувати і на поганий сценарій, від якого, на жаль, зараз страждають і США, і Італія, і Іспанія. І не робити ті помилки, які були зроблені іншими містами”, – заявив Кличко.

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(На відео – з 24:00)

Що відомо про карантинні заходи

З 6 квітня почнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Водночас у Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендують” знаходитися на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності.

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.